Мотор уже не ревет — он звучит из колонок по Bluetooth: спорткары Kia ушли в цифровую отставку

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Бензиновый спорткар? Забудьте. Kia официально закрывает эту главу. Теперь под значком GT будут выходить только электрические модели. Причина, как всегда, не в желаниях водителей, а в холодной политике — нормы выбросов CO₂ стали ещё жёстче, и выбора у производителей почти не осталось.

Фото: Wikipedia by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV5 GT

Почему Kia сворачивает "бензиновые удовольствия"

Менеджер по продукту Kia Australia Роланд Риверо прямо заявил, что у них нет другого выхода, кроме как соответствовать глобальной ситуации. Всё, спортивные бензинки — в архив.

"Но поклонники не должны быть разочарованы. Электрокары могут дарить те же эмоции, просто с небольшим участием технологий", — добавил он в интервью CarSales.

GT остаётся — но теперь на батарейках

GT-значок не уходит. Он просто меняет содержимое. Теперь его можно найти на электрических моделях Kia:

EV9 GT - огромный электрический внедорожник

EV6 GT - уже с обновлением, которое… имитирует переключение передач и звук двигателя

Звучит как шутка? Нет. Это адаптация. Встречаем эру "симуляции эмоций".

Stinger GT — финал для легенды

Stinger GT с V6, один из последних "вкусных" спорткаров от Kia, больше не вернётся. Его место занимают цифровые педали, синтетический рёв мотора и мгновенный отклик электродвигателя. Настоящий поворот эпохи.

Уточнения

Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN).

