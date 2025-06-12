Мотор уже не ревет — он звучит из колонок по Bluetooth: спорткары Kia ушли в цифровую отставку

Бензиновый спорткар? Забудьте. Kia официально закрывает эту главу. Теперь под значком GT будут выходить только электрические модели. Причина, как всегда, не в желаниях водителей, а в холодной политике — нормы выбросов CO₂ стали ещё жёстче, и выбора у производителей почти не осталось.
Менеджер по продукту Kia Australia Роланд Риверо прямо заявил, что у них нет другого выхода, кроме как соответствовать глобальной ситуации. Всё, спортивные бензинки — в архив.
"Но поклонники не должны быть разочарованы. Электрокары могут дарить те же эмоции, просто с небольшим участием технологий", — добавил он в интервью CarSales.
GT-значок не уходит. Он просто меняет содержимое. Теперь его можно найти на электрических моделях Kia:
EV9 GT - огромный электрический внедорожник
EV6 GT - уже с обновлением, которое… имитирует переключение передач и звук двигателя
Звучит как шутка? Нет. Это адаптация. Встречаем эру "симуляции эмоций".
Stinger GT с V6, один из последних "вкусных" спорткаров от Kia, больше не вернётся. Его место занимают цифровые педали, синтетический рёв мотора и мгновенный отклик электродвигателя. Настоящий поворот эпохи.
Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN).
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.