Машины стали умнее — ремонт дороже: что теперь ломается в ДТП чаще всего

Когда речь заходит об аварийном ремонте, все сразу вспоминают про бампер — вечную жертву ДТП. Но времена меняются. Теперь в автосервисах на первый план вышла новая "звезда" — жгуты проводов. То, что раньше считалось просто невидимой начинкой, теперь требует дорогостоящего ремонта почти при каждом столкновении.
Исследование компании AA (Accident Assist) показало: в 99% ремонтов после аварий в прошлом году мастера меняли или чинили жгуты проводов. Это именно те кабели, которые питают всё - от адаптивного круиз-контроля до радаров и камер.
"Кабели питают не только электричество, но и саму безопасность автомобиля — визуализацию, радары, скорость", — отмечает глава AA Тим Рэнкин.
Он добавляет, что сегодня ремонт жгутов — это уже не просто замена детали. Современные автомобили требуют калибровки полуавтономных систем, тонкой настройки и высокоточной диагностики.
Появление "умных" помощников в базовой комплектации авто вылилось в новую реальность: автосервисы больше не ограничиваются "покраской и заменой фары". Теперь они настраивают датчики, перешивают мозги машин и разбираются с электроникой, как с хирургической системой.
По данным Warrantywise, в 2024 году средняя стоимость ремонта выросла на 20%. И это серьёзный удар по кошельку обычных водителей.
Они по-прежнему страдают, но уже не на первом месте. Статистика за последний год:
59% ДТП - ремонт или замена бамперов
57% - повреждение задних балок бампера (элементы, гасящие удар)
32% - повреждение передних балок
Теперь к этому добавляется проводка, датчики, радары — и чек за ремонт всё больше напоминает счёт из бутика.
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