Машины стали умнее — ремонт дороже: что теперь ломается в ДТП чаще всего

Когда речь заходит об аварийном ремонте, все сразу вспоминают про бампер — вечную жертву ДТП. Но времена меняются. Теперь в автосервисах на первый план вышла новая "звезда" — жгуты проводов. То, что раньше считалось просто невидимой начинкой, теперь требует дорогостоящего ремонта почти при каждом столкновении.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Проводка страдает первой

Исследование компании AA (Accident Assist) показало: в 99% ремонтов после аварий в прошлом году мастера меняли или чинили жгуты проводов. Это именно те кабели, которые питают всё - от адаптивного круиз-контроля до радаров и камер.

"Кабели питают не только электричество, но и саму безопасность автомобиля — визуализацию, радары, скорость", — отмечает глава AA Тим Рэнкин.

Он добавляет, что сегодня ремонт жгутов — это уже не просто замена детали. Современные автомобили требуют калибровки полуавтономных систем, тонкой настройки и высокоточной диагностики.

Ремонт становится дороже, как никогда

Появление "умных" помощников в базовой комплектации авто вылилось в новую реальность: автосервисы больше не ограничиваются "покраской и заменой фары". Теперь они настраивают датчики, перешивают мозги машин и разбираются с электроникой, как с хирургической системой.

По данным Warrantywise, в 2024 году средняя стоимость ремонта выросла на 20%. И это серьёзный удар по кошельку обычных водителей.

А что с бамперами

Они по-прежнему страдают, но уже не на первом месте. Статистика за последний год:

59% ДТП - ремонт или замена бамперов

57% - повреждение задних балок бампера (элементы, гасящие удар)

32% - повреждение передних балок

Теперь к этому добавляется проводка, датчики, радары — и чек за ремонт всё больше напоминает счёт из бутика.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

