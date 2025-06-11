Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Россияне все реже берут займы для покупки автомобилей. К прошлому году зафиксирована почти двукратная просадка по автокредитам.

Больше пострадал рынок подержанных авто — в последний месяц весны с помощью банков было куплено 33,3 тысячи авто с пробегом — на 65,3% меньше, чем в 2024-м году, сообщает KP. RU.

Новые машины так покупают чаще — на их рынке снижение на 15%.

"Основная причина в том, что рынок встал и оживать не собирается", — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, в мае объем продаж новых машин снизился на 28% по сравнению с 2024-м годом. Машины стоят очень дорого.

"Большинство из тех, кто мог купить машину, уже это сделал. Остальные либо не могут себе это позволить, даже с учетом кредитов. Либо предпочитают хранить деньги в банке, получая пассивный доход", — добавил эксперт.

Вторая основная причина — "просадки". Насколько дороги сейчас кредиты, почти настолько же выгодны депозиты. Многие люди отводят на второй план дорогостоящие траты, такие как обновление автомобиля.

Кстати, на примере первичного рынка видно, что большая часть машин приобретается с помощью банков.

В мае по данным "Автостата" было продано 91,2 тыс. автомобилей. Из них в кредит — 57,6 тыс. То есть — 63,1%.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

