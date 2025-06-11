Бак полный, а бензина будто нет: как заправки обманывают так, что счётчик не замечает

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Многие автомобилисты замечают странную закономерность: заправился вроде на ту же сумму, а топливо исчезло быстрее обычного. Дело здесь не только в пробках и стиле вождения. Есть объективные причины — и самая важная из них кроется в самой структуре бензина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приборная панель

В чём подвох

Основной фактор — плотность топлива. Чем она выше, тем больше энергии выделяется при сгорании, а значит, и расход меньше. Однако на некоторых заправках бензин может быть "облегчён" — разбавлен примесями. В таких случаях мотору приходится сжигать больше топлива, чтобы выдать ту же мощность.

Кроме того, встречаются топлива с избытком лёгких фракций. Они быстрее испаряются, особенно при жаре — и в баке будто бы становится меньше бензина. Некоторые АЗС добавляют присадки, которые на короткой дистанции могут улучшить работу двигателя, но со временем увеличивают расход и могут повредить систему впрыска.

Как распознать плохую заправку

Есть несколько способов:

Сравните объём топлива по чеку и по бортовому компьютеру. Если в баке оказалось меньше, чем вы ожидали — это сигнал.

Сохраняйте чеки и отслеживайте пробег. Даже простая табличка в телефоне поможет понять, где "съедается" бензин.

Обращайте внимание на цену. Слишком дешёвый бензин — почти всегда подозрительный.

Оценивайте визуально. Хорошее топливо — прозрачное, без осадка и запаха химии. Помутнение или осадок — тревожный звоночек.

Пользуйтесь тест-полосками. Если есть возможность, они покажут наличие вредных присадок.

Заправляйтесь с умом

Выбирайте известные заправки с хорошей репутацией. Крупные сети чаще следят за качеством, ведь им есть что терять. Читайте отзывы, смотрите рейтинги — и не поленитесь сверить расход, если решили заправиться на новой станции. Иногда сэкономленные рубли оборачиваются дорогостоящим ремонтом.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

