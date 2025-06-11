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Таксисты всё знают: как их двигатели выхаживают по полмиллиона — секрет в одной привычке

Авто

Вы когда-нибудь задумывались, как моторы у таксистов выхаживают по полмиллиона километров, несмотря на ежедневные пробки и простои с работающим двигателем? Всё дело в одном простом, но важном подходе, который помогает избежать преждевременного износа.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Почему холостой ход вреден

Многие автомобилисты в регионах с холодным климатом знают: выключил мотор ночью — утром не заведёшься. Потому двигатель нередко работает всю ночь. Но даже если вы стоите в пробке всего 15-20 минут, это тоже холостой ход, и он не такой безобидный, как кажется.

В режиме минимальных оборотов двигатель не нагружен, но:

  • Масло и охлаждающая жидкость продолжают терять свойства, хотя одометр "молчит".

  • Без движения воздуха радиатор хуже охлаждает мотор, температура растёт.

  • В системе зажигания и выпуске скапливаются отложения, вредящие ресурсу.

Как действовать, чтобы продлить жизнь двигателю

Опытные водители — особенно в такси — знают одну хитрость: считать не километры, а моточасы. Долгая работа на месте должна идти "в зачёт" ресурса так же, как и движение. Специалисты советуют переводить моточасы в километры по формуле: 250-300 часов = 10 000 км. И на основе этого менять масло чаще.

Такой подход позволяет не только сэкономить на ремонте, но и получить от двигателя максимум его ресурса.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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