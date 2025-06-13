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Блестят на вторичке, но тянут деньги: чёрный список автомобилей

2:40
Авто

Низкая цена на вторичке, престижная эмблема и впечатляющий вид — всё это ловушки. Некоторые машины выглядят привлекательно, но за углом прячут пневму за 300 тысяч, коробку за 200 и такие ремонты, после которых остаётся только продать почку. Перед вами топ-7 автомобилей, которые превращают владельцев в спонсоров СТО.

volkswagen touareg
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
volkswagen touareg

1. Range Rover

Знаменитый герой анекдотов. Покупка за дёшево — капкан: ломается всё и сразу. Пневма, моторы, коробки, электрика. Запчасти дорогие, ремонт — на уровне люкса. Многие владельцы мечтают сбагрить и забыть, как страшный сон.

2. Toyota Land Cruiser (старые дизели)

Увы, но "легендарная надёжность" давно трещит по швам. Гниёт рама, летит ТНВД, капиталка дизеля — 500-800 тыс. руб. Ремонтировать — бессмысленно, проще разобрать на запчасти. Да, это не сон. Это Land Cruiser после 10 лет службы.

3. Mercedes S-класса (W220, W221)

Комфорт, уровень, престиж… и бесконечная боль. Падает пневма, глючит электроника, моторы капризны. Если готовы сразу вложить стоимость машины ещё раз — покупайте. Остальным — смотреть издалека.

4. BMW X5 (E53, E70)

Красивая, но ломучая история. Подвеска живёт сезон, моторы требуют ремонта, коробки сдаются без боя. В "живом" состоянии эти X5 почти не встречаются, зато на вторичке их полно — и не зря.

5. Audi Q7 (старые поколения)

Премиальный вид — адское содержание. Жрут много, налоги большие, моторы и подвеска вечно просят денег. Электроника глючит, как старая PlayStation. Владельцы избавляются при первой возможности.

6. Lancia Ypsilon

Редкая, непрактичная, проблемная. Специалистов почти нет, запчасти не найти. Даже если всё почините — завтра сломается снова. Редкость, которая никому не нужна.

7. Volkswagen Touareg (1-2 поколения)

Крутой дизайн, приятная управляемость — и куча проблем под капотом. Пневма, моторы, коробки, проводка. С возрастом сыпется всё. Продают дёшево, потому что знают: дешёвым он будет только при покупке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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