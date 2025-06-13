Не гламур, а надёжность: что выбирают знатоки вместо новинок

3:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока маркетинг продаёт "цифру", на вторичке в ходу другие ценности: ресурс, честная сборка и ощущение настоящего автомобиля. Мы собрали шесть моделей, которые ушли с рынка, но не из уважения автовладельцев. Каждая — с характером и крепкой репутацией.

Фото: Wikipedia by Siddharth Antre Vlogs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Suzuki Grand Vitara 2022

Mazda 6 (до 2018)

Комфортный салон, цепкая управляемость, проверенный "атмосферник" SkyActiv на 2.0 или 2.5 литра. Простой, надёжный, переваривает 92-й бензин, легко ходит по 300-400 тыс. км. Механика — надёжнее некуда, автомат — не гоночный, зато крепкий. Единственный минус — слабая шумоизоляция на дорестайле. Но по соотношению цена-качество Mazda 6 выигрывает у многих новых моделей.

Ford Mondeo V (2014-2020)

Когда хочется бизнес-класса без пафоса. Огромный салон, мягкий ход, простор — и атмосферный 2.5 Duratec, который не удивляет, но и не ломается. Коробка проверенная, кузов стойкий к коррозии. Подвеска живучая, электроника проста и надёжна. Идеален для долгих поездок и тех, кто не ищет "модного", а ищет "спокойного".

Opel Astra J (2012-2015)

Недооценённая альтернатива Focus и Golf. С атмосферным 1.6 и классическим автоматом — золотая середина. Подвеска неубиваемая, особенно на 16-дюймовых колёсах, мотор прост и надёжен. Салон приятно удивляет: качественные материалы, удобные сиденья. Запчасти есть, а машины нередко достаются от бережливых владельцев.

Mitsubishi Lancer X

Да, ему много лет. Но если нужен честный седан с простым обслуживанием — это он. Особенно с 1.8 и вариатором Jatco, которого не стоит бояться — меняй масло, и всё будет. Лансер не блещет премиальностью, зато не подводит и не капризничает. Настоящий товарищ по дороге.

Honda Accord 8

Эта Honda всё ещё в почёте. Мотор K24 выдаёт 200 сил, надёжен и при этом не требует особого ухода. Автомат крепкий, управляемость — с огоньком. Минусы: арки могут ржаветь, салон шумноват. Но эмоции — на уровне. Этот Accord не просто едет, он "живой".

Suzuki Grand Vitara III

Последний рамный кроссовер от Suzuki. Полный привод с понижайкой, автомат Aisin или механика, простой и выносливый мотор 2.0. Да, подвеска не любит плохие дороги, но по бездорожью — зверь. Лучший выбор для охоты, дачи и зимних просёлков.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

