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Мотор только проснулся, а вы жмёте газ — это удар по его ресурсу

2:28
Авто

Каждое утро вы садитесь в машину, поворачиваете ключ, мотор заводится — и сразу жмёте на газ. Знакомо? Кажется, ничего страшного. Но на самом деле это один из самых незаметных, но опасных способов убить двигатель своими руками.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Что происходит внутри в первые секунды

Современные моторы — это не железные "дуболомы" из прошлого века. Они точные, технологичные и… уязвимые. Масло за ночь загустевает и стекает вниз. После запуска проходит несколько секунд, прежде чем оно доберётся до всех важных деталей — поршней, колец, подшипников. А в это время всё работает "на сухую".

Мотор звучит ровно, вы не замечаете ничего подозрительного, но внутри — трение металл о металл. Микроцарапины, появившиеся сегодня, станут проблемой через год. Или раньше.

Почему об этом не говорят

Механики знают, но молчат. Им выгодно, чтобы вы продолжали делать ошибки: потом вы приедете с жалобой на стук, падение мощности или расход масла. И оставите в сервисе круглую сумму.

Что делать правильно

Не нужно стоять на месте по 10 минут, выжигая топливо — это миф. Достаточно 30-60 секунд. За это время масло успеет начать циркулировать, а двигатель — адаптировать работу через датчики.

После запуска просто поезжайте спокойно. Без рывков и высоких оборотов. Держите ниже 2500 об/мин хотя бы первые 5-7 минут. Мотор, как и человек, не должен стартовать в спринт с постели.

Короткие поездки вредят сильнее

Если вы ездите только на короткие дистанции — меньше 5 км — проблема накапливается. Мотор не успевает выйти на рабочую температуру, в масле скапливается влага и топливо. Получается смесь, которая работает как абразив. Детали стачиваются, и ресурс падает.

Выход простой: хотя бы раз в неделю катайтесь дольше. 20-30 минут достаточно, чтобы мотор прогрелся как надо.

Не игнорируйте лампочку давления масла

Если значок маслёнки горит дольше пары секунд после запуска — не откладывайте. Это сигнал о том, что смазка не поступает. А значит, двигатель уже под угрозой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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