Бензин уходит быстрее, чем зарплата: возможно, причина в колёсах

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Вы когда-нибудь замечали, что две одинаковые машины тратят разное количество топлива, даже если ездят по одному маршруту? Причина может быть совсем не в водителе и даже не в топливе. Всё дело — в давлении в шинах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель

Лайфхак, который всегда под ногами

Да, всё настолько просто. Многие годами ищут сложные способы экономии, а решение буквально крутится вместе с колёсами. Недокачанные шины увеличивают пятно контакта с дорогой, и мотору приходится работать усерднее — бензин уходит быстрее. Это как бежать по песку в тяжёлых ботинках.

Перекачанные, наоборот, уменьшают сопротивление, но ухудшают сцепление и делают езду опасной. Баланс — в давлении, которое указано производителем. Обычно это 2-2,5 атмосферы, и найти цифры можно на табличке в дверном проёме или в лючке бензобака.

Проверь — и сэкономь

Проверка давления занимает минуту, а экономия за год может составить до 10% от расхода топлива. При пробеге 15 000 км это около 180 рублей. Проверяйте давление утром, пока шины холодные. Делайте это каждые две недели и всегда — перед поездкой на дальние расстояния.

Важны не только деньги

Низкое давление ускоряет износ покрышек по краям, высокое — в центре. В обоих случаях менять резину придётся раньше. А ещё страдает управляемость: мягкие шины делают руль "ватным", жёсткие — подвеску "деревянной".

Несколько полезных нюансов:

Загрузили багажник? Подкачайте задние колёса на 0,2 атмосферы.

Дальняя трасса? Чуть увеличьте давление — это снизит сопротивление качению.

Окна или кондиционер? На скорости выше 60 км/ч лучше закрыть окна — иначе сопротивление воздуха "съест" больше топлива, чем включённый климат.

Простая привычка, которая работает

Главное — не ждать чуда через день. Эффект накопительный, но стабильный. Это не присадка и не "чудо-прибор", который обещает всё и сразу. Всего-то нужно — манометр и пять минут в месяц. Проверьте давление сегодня — и ваш кошелёк скажет спасибо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

