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Авто мечты уже перед вами: подождите — подвох может скрываться в чем угодно

2:25
Авто

Вы стоите на парковке, ключи почти в руках, и уже представляете себя за рулём своей первой (или десятой) машины. Но не спешите. Подержанный автомобиль — это не только цена на табличке, а десятки уловок, за которыми могут скрываться серьёзные проблемы.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Пробег, которому не стоит верить

Официально — 60 тысяч за 5 лет. Красиво. Но загляните под педаль газа: если резиновая накладка стёрта до металла, а коврик протёрт насквозь — перед вами авто с историей. Такой износ говорит скорее о 200 тысячах пробега.

Ещё опаснее — сброс данных через диагностический разъём. Некоторые "мастера" умеют так обнулять показания, что даже сервисная проверка не покажет подвоха. Что делать? Проверяйте историю техобслуживания. Если нет записей годами, а перед продажей вдруг появилось ТО — это не совпадение, это манипуляция.

Кузов без аварий: проверьте сами

Не верьте фразе "не бит, не крашен". Возьмите магнит и пройдитесь по стойкам крыши, порогам и аркам. Если в каком-то месте он не держится — там под краской шпаклёвка.

Откройте капот и осмотрите винты на крыльях. Следы откручивания и нарушенная краска — машина явно бывала в ремонте. А в багажнике приподнимите обивку и гляньте вокруг запаски. Видите волны, следы сварки или неровности? Перед вами — участник серьёзного ДТП.

Лак и краска расскажут всё

Посветите фонариком под углом: если видите разводы, облака, шагрень — скорее всего, авто перекрашивали. А перекрашивают не от скуки.

Двигатель без сюрпризов

Продавец может говорить: "Только прокладку поменяли". Но за этим часто скрывается перегрев, деформация головки блока и другие дорогостоящие проблемы.

Прислушайтесь к мотору на холодную. Есть стук — возможен износ вкладышей. Резко нажмите на газ: синий дым — двигатель жрёт масло. Белый густой — ищите трещину в блоке, особенно если уходит антифриз.

Дайте мотору поработать на холостых минут 10, затем резко нажмите газ. Капли масла из выхлопа — всё, мотор на грани капитального ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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