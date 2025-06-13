Старая покрышка в гараже: это не мусор — это десяток неожиданных решений

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Старая покрышка лежит в углу гаража и кажется никому не нужной? Не спешите её выбрасывать — немного фантазии, и она превратится в полезную вещь. А иногда — даже в предмет интерьера.

Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шины

Два крюка за минуту

Разрежьте покрышку вертикально пополам — получится два прочных эластичных крюка. Прикрутите к стене — и теперь есть куда вешать велосипед, садовый шланг или удлинитель.

Уютный пуф для гостей

Если хочется чего-то необычного — оставьте покрышку целой. Наполните её тканью или поролоном, обтяните кожзамом — и получится надёжный пуф, который не стыдно поставить в прихожей.

Стильный столик из трёх шин

Сложите три покрышки друг на друга, скрепите болтами, а сверху положите деревянную или стеклянную столешницу — идеальный стол для инструментов, дачи или гаража.

Подставка для лопат или удочек

Разрежьте покрышку на четыре сегмента и прибейте их к деревянной доске. Готово — теперь лопаты, грабли и рыболовные снасти не будут валяться по углам.

Качалка для детей

Сделайте два изогнутых сегмента, соедините их цепью и подвесьте к потолку. Получится прочная и безопасная качалка. Пока вы работаете в гараже — дети заняты рядом.

Висячая клумба

Наполните целую покрышку землёй, посадите цветы и повесьте на цепях к стене. Отличное решение для дачи или балкона.

Защита от царапин

Разрежьте покрышку на волнообразные полосы и прикрутите к забору на уровне дверей. Теперь при парковке вы не поцарапаете кузов ни себе, ни соседу.

Табурет из протектора

Разрежьте шину вдоль, оставив перемычку — получится прочное основание. Присоедините металлические ножки и деревянное сиденье сверху — и у вас функциональный гаражный табурет.

Столб для навеса

Вкопайте в землю три вертикальные покрышки, залейте их бетоном — получится надёжная основа под навес, мангал или садовую зону.

Главное — безопасность

Работайте только в перчатках и защитных очках: резина плотная, а инструменты — острые. И никогда не сжигайте шины: выделяющийся при этом дым опасен для здоровья.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

