Салон пахнет странно, а на химчистку нет времени: этот способ выручает за 15 минут

Запах в салоне может испортить даже короткую поездку, не говоря уже о дальнем путешествии. Причины бывают разные — от забытых продуктов до влаги или табачного дыма. Освежители и химчистка, конечно, помогают, но не всегда есть время и желание тратиться. А вот способ, который сработает быстро и почти даром, у вас наверняка уже есть дома.
Да, обычный молотый кофе — не ароматизатор, а настоящий абсорбент. Он не маскирует запах, а впитывает его. Насыпьте немного кофе в блюдце или пластиковый контейнер, поставьте в салон и закройте двери на 15-20 минут. За это время кофе "вытянет" неприятные ароматы, а вместо них останется лёгкий кофейный шлейф.
Если запах особенно въедливый — подогрейте кофе в микроволновке. Тёплый кофе работает ещё эффективнее.
Есть альтернатива — пищевая сода. Рассыпьте её тонким слоем по коврикам или сиденьям, оставьте на ночь, а утром пропылесосьте. Сода справляется даже с затхлым запахом, гарью или следами плесени.
Перед тем как использовать кофе или соду, обязательно уберите мусор и протрите поверхности салона. Иначе запах быстро вернётся, как бы вы ни старались.
Такой экспресс-метод отлично выручает, если нужно подготовить машину к продаже, поездке с пассажирами или просто хочется вернуть ощущение чистоты без лишних затрат. Никакой магии — только наука и здравый смысл.
Кофе и сода безопасны для обивки и не оставляют следов, в отличие от агрессивных химических средств. Попробуйте — и салон снова станет местом, где приятно находиться.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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