Педаль стала мягкой: машина уже намекает на проблему

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Представьте: вы собираетесь в дальнюю дорогу, времени на сервис нет, но в голове крутится одно — а всё ли в порядке с тормозами? Эта система не прощает ошибок, но её можно проверить самому — быстро и без спецоборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Как ведёт себя педаль

Сначала заведите двигатель и нажмите на тормоз. Педаль не должна уходить в пол без сопротивления. Исправная система даёт чёткую отдачу уже в первой трети хода. Если она мягкая, "ватная" или срабатывает только после нескольких качков — это может быть утечка жидкости или воздух в системе.

Заглушите мотор и несколько раз резко нажмите на педаль. Если она постепенно твердеет — возможны проблемы с вакуумным усилителем. Если остаётся мягкой — откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости. Он должен быть между отметками min и max. Пузырьки, помутнение или осадок — сигнал к замене и прокачке.

Осмотрите колёса

Присмотритесь к каждому колесу: есть ли подтёки или маслянистые пятна возле суппортов? Влага, капли или тёмные следы на внутренней стороне дисков — тревожный знак. Даже небольшая утечка — это падение эффективности тормозов.

Мини-тест на дороге

Найдите пустую улицу, разгонитесь до 40 км/ч и резко затормозите. Машина должна остановиться ровно, без скрежета, вибраций и увода в сторону. Если руль бьётся или слышен свист — возможно, пора менять колодки или диски.

Проверка с помощником

Поддомкратьте автомобиль на ровной поверхности, включите ручник и прокрутите колесо вручную. Попросите помощника нажать на тормоз — оно должно тут же остановиться. Если этого не происходит, возможны проблемы с суппортом или износ колодок.

Дополнительный совет

После дождя или мойки просушите тормоза: на низкой скорости несколько раз слегка притормозите. Это поможет избежать коррозии и продлит срок службы всей системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

