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Топливо почти на нуле — и это запускает цепочку скрытых поломок

1:58
Авто

Фраза "Заправлюсь завтра" кажется безобидной — пока машина не заглохнет посреди трассы. Но дело не только в риске остаться без топлива. Регулярная езда с почти пустым баком медленно разрушает топливную систему, а её ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Насос, работающий на сухую

Топливный насос находится прямо в баке и охлаждается за счёт бензина. Когда топлива мало, насос начинает перегреваться. Особенно тяжело ему на коротких дистанциях: при каждой остановке оставшееся топливо нагревается, а при повторном запуске насос снова испытывает стресс. Первый тревожный звоночек — гул из-под задних сидений при запуске двигателя.

Грязь с дна бака

На дне бака оседают частицы ржавчины, пыли и грязи. При низком уровне бензина насос втягивает эту взвесь, и она постепенно забивает фильтры и форсунки. В итоге — нестабильная работа двигателя, перерасход топлива и риск дорогостоящей промывки всей системы.

Влага внутри

Когда бак почти пуст, свободное пространство в нём начинает заполняться влагой. Особенно опасно это зимой: вода, попадая в топливо, вызывает коррозию и сбои в работе двигателя. В дизельных автомобилях конденсат может даже замёрзнуть в трубках.

Что делать

Всегда держите уровень топлива выше четверти бака. Если заправляетесь на незнакомой АЗС, заливайте хотя бы 5-10 литров — этого достаточно, чтобы разбавить возможный некачественный бензин. И никогда не сливайте топливо через шланг: этим вы поднимаете весь осадок со дна.

Езда "на парах" — это игра в русскую рулетку. И когда топливный насос окончательно сдастся, ремонт точно будет стоить дороже, чем несколько литров вовремя залитого бензина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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