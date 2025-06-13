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Под дождём руль стал ватным: одна ошибка в этот момент может быть фатальной

2:23
Авто

Представьте: едете по дождливой трассе, уверенно держите скорость — и вдруг руль становится ватным, а машина будто скользит по воде, переставая слушаться. Это — аквапланирование.

Езда по трассе в дождь
Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Езда по трассе в дождь

В такие моменты многие водители совершают опасные ошибки: резко тормозят или начинают крутить руль. А это только усугубляет ситуацию.

Что такое аквапланирование

Это потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды. По сути, автомобиль буквально "всплывает" и на мгновения теряет контакт с асфальтом. Даже современные системы помощи водителю тут бессильны, если нарушены базовые условия безопасности.

Простое правило, которое работает

Есть один приём, который заметно снижает риск аквапланирования. Он не требует специальных навыков — только внимательности.

Главное — снизить скорость заранее, до въезда в воду. Замедлитесь плавно, без резких движений, и держите руль двумя руками. Когда чувствуете, что машину начинает "нести", просто уберите ногу с газа. Не тормозите и не крутите руль — дайте машине замедлиться естественно.

Как понять, что вы снова в контроле

Когда шины снова коснутся асфальта, руль станет отзывчивым — это сигнал, что контакт восстановлен. Только тогда можно действовать дальше.

Почему нельзя тормозить резко

Резкое торможение смещает вес машины вперёд, нагружая передние колёса. Это увеличивает риск полного отрыва от дороги. А плавное замедление сохраняет равновесие.

Внимание к шинам — залог безопасности

Даже новая резина не работает как надо, если рисунок протектора менее 4 мм. Проверить легко: вставьте в канавку протектора монету вверх головой. Видите часть рисунка? Всё в порядке. Не видите — пора на замену.

Также важно давление. Слишком высокое или низкое — и вода не будет отводиться эффективно. Проверяйте давление каждые две недели, особенно в дождливый сезон.

Техника — не панацея

Ни ABS, ни ESP не спасут, если скорость и состояние шин не соответствуют погоде. Лучшее средство от аквапланирования — внимательность, спокойствие и готовность снизить скорость.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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