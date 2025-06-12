Один звук из колеса, и поездка превращается в опасность: тормоза не прощают

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Представьте: катитесь с горки, слегка нажимаете на тормоз — и вдруг слышите тонкий металлический писк.

Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тормозные диски

"Само пройдёт", — думаете вы. Но проходит неделя, и вместо писка — скрежет. А потом и вовсе — отказ тормозов.

Чтобы не оказаться в беде, важно распознать сигналы, которые буквально кричат: пора менять колодки.

Писк при нажатии на тормоз

Это не случайность, а срабатывание встроенного индикатора износа. Когда фрикционный слой стирается до 2-3 мм, металлическая пластина начинает тереться о диск. Этот звук — не просто предупреждение, а ультиматум: если его проигнорировать, колодки начнут царапать диск, и ремонт выльется в сумму в 5-10 раз больше стоимости замены.

Глухой стук при торможении

Такой звук говорит о неравномерном износе колодок, их разбалтывании в суппорте или даже отслоении накладки. Это уже не повод заехать в сервис, а причина вызвать эвакуатор — ездить в таком состоянии опасно.

Скрежет в поворотах

Если при повороте руля слышен хруст или скрежет, возможно, изношены или закисли направляющие суппорта. В результате колодки начинают подклинивать и не отпускают диск, вызывая перегрев и повреждение тормозной системы.

Как проверить самому

Откройте окно и медленно проедьте вдоль стены или забора — так шумы из колёсной арки будут слышны лучше. Или попросите помощника нажать на тормоз, пока вы слушаете у каждого колеса.

Осмотр без звуков

Даже если тормоза молчат, не расслабляйтесь. Раз в месяц стоит заглядывать внутрь тормозных дисков — остаток фрикционного слоя на колодках должен быть не меньше 5 мм.

Цена экономии

Экономия на тормозах может показаться разумной только до тех пор, пока не откажут тормоза. А дальше — вопрос уже не денег, а жизни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

