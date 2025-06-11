Где купить, где продать: названы регионы с максимальной выгодой от перепродажи авто

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Эксперты назвали регионы России, где можно получить наибольшую выгоду от перепродажи автомобилей между регионами. Согласно исследованию, доходность при перепродаже машины из одного округа в другой может достигать 29%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Granta

По информации "Авто.ру Бизнес", пишет газета "Известия", лидером по доходности стала Toyota Camry, купленная в Северо-Западном федеральном округе и проданная в Сибири или на Северном Кавказе — такие сделки приносят до 29% прибыли.

Lada Granta, приобретённая в Приволжском округе и перепроданная на Северном Кавказе, обеспечивает доходность в 28%. В Центральной России Granta и Xray из Приволжья дают 10% и 7% прибыли соответственно. Hyundai Solaris, купленный в СЗФО, показывает до 5% доходности при продаже в центральных регионах.

Рынок ощутимо изменился: если в августе прошлого года топ позиций занимали европейские модели среднего и премиум-класса с доходностью до 39%, то весной 2025 года картина иная. На первых местах — российские и китайские автомобили. Премиальный сегмент почти исчез, что объясняется трудностями с поставками и высокими процентными ставками по кредитам. Сегодня дилеры ориентируются не на престиж, а на скорость оборачиваемости.

Импорт также показывает интересные тенденции. В мае 2025 года в Россию ввезено более 37 тыс. подержанных легковых автомобилей — это на 23% больше, чем в мае 2024-го. Однако новых автомобилей ввезено только 17,8 тыс. — в четыре раза меньше, чем год назад. Это свидетельствует о растущем интересе к вторичному рынку, где можно быстрее оборачивать капитал и получать прибыль.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.

