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Госдума требует упростить ПДД: хватит писать для юристов

1:44
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В Госдуме предложили Минтрансу упростить язык Правил дорожного движения.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

По мнению депутата Ярослава Нилова, которое он выразил в своём Telegram-канале современные формулировки зачастую перегружены юридической терминологией и непонятны обычным водителям. Это может приводить к двойному толкованию, конфликтным ситуациям на дорогах и даже к необоснованным штрафам.

Предложение направлено главе Минтранса Роману Старовойту. Депутат считает, что необходимо не только упростить формулировки, но и запустить широкое общественное обсуждение будущих поправок. В нем должны принять участие все заинтересованные стороны — профильные ведомства, автошколы, эксперты и представители водительского сообщества.

Поводом для инициативы стал проект новых поправок к ПДД, представленный Минтрансом. Водительское сообщество восприняло документ неоднозначно — часть пунктов вызвала вопросы и споры. Нилов уверен: открытая дискуссия поможет заранее устранить неточности и снизить напряжение в обществе.

Тем временем Госдума приняла в первом чтении законопроект об оценке качества работы автошкол. Документ предполагает разработку системы показателей, по которым МВД будет регулярно оценивать эффективность образовательных организаций, готовящих водителей. Оценка затронет как методику обучения, так и уровень подготовки выпускников.

Обе инициативы — как предложение упростить язык ПДД, так и реформа автошкол — направлены на повышение безопасности на дорогах и укрепление доверия между государством и водителями.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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