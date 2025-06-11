Грядёт новый рейд ГИБДД. Он начинается уже завтра — что важно знать

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С 12 по 15 июня Госавтоинспекция Москвы проведёт рейд под названием "СИМ, Велосипедист". Его главная задача — профилактика ДТП с участием велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина в сером костюме едет на самокате

Инспекторы намерены напомнить участникам движения о правилах, а также важности использования защитной экипировки. Особый акцент будет сделан на безопасности детей и подростков, активно передвигающихся на СИМ в летний сезон.

В рамках рейда сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы, расскажут о типичных нарушениях и последствиях, а также проверят соблюдение правил на улицах столицы. Такая инициатива уже проводилась ранее — с 23 по 25 мая. Тогда в ходе трёхдневной акции было выявлено 8398 нарушений ПДД. Из них 3563 случая пришлись на курьеров, 2973 — на велосипедистов, 1862 — на пользователей СИМ.

Параллельно с полицейскими мерами ужесточают контроль и операторы кикшерингов. С начала сезона компании "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" уже выписали более 26,6 тыс. штрафов своим клиентам — в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 года. Нарушения касаются не только правил движения, но и парковки, выезда на тротуары и несоблюдения ограничений скорости.

Подобные рейды и меры направлены на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма и формирование ответственного поведения среди всех участников движения. Особенно важно это в условиях растущей популярности СИМ и активного вовлечения молодёжи в мобильные способы передвижения.

Уточнения

Кикшеринг (стяжение от кикскутер-шеринг, от англ. kick scooter sharing — передача другому самокатов) — система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом.

