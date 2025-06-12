Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает Мексика? Реальная угроза для туристов — это то, чем мы пользуемся ежедневно по многу раз
Тайный союзник против иглокожих захватчиков найден у берегов Австралии
Макароны могут быть друзьями талии — но только при одном условии
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер

Интрига месяца: кто подвинул Lada в майском рейтинге, а кто удивил ростом

1:37
Авто

Российский авторынок стабилен, но не без сюрпризов. Согласно свежим данным от "Авито Авто", в мае 2025 года лидерами по интересу стали Lada Granta и Haval Jolion. Эти модели возглавили список самых популярных новых машин, сохранив лидерские позиции по сравнению с апрелем — об этом сообщает портал "За рулем".

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Средняя стоимость нового автомобиля в мае составила 2 959 000 рублей, что также говорит о стабилизации цен на фоне весеннего спроса.

Кто в лидерах

Бренд Lada остаётся недосягаемым по уровню интереса — 20,6% всех запросов. За ней выстроилась четкая "китайская колонна":

  • Chery — 10%,

  • Haval — 9%,

  • Jetour — 5,8%,

  • Changan — 5,6%.

Особенно впечатлил Jetour, интерес к которому подскочил на 25,7% по сравнению с апрелем.

Модели, которые выбирают

По конкретным моделям ситуация следующая:

  • Lada Granta - безоговорочный фаворит с 8,7% интереса,

  • Haval Jolion и Lada Vesta — по 3,5%,

  • Jetour Dashing — 3,4%, и кстати, его популярность выросла на 29,5%,

  • Chery Tiggo 7 Pro Max — замыкает пятёрку с 2,4%.

Китайские бренды всё активнее конкурируют с отечественными, а российский покупатель всё чаще делает ставку на кроссоверы.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина». Выпуск начался 16 мая 2011 года, продажи — в конце декабря 2011 года.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Новости спорта
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды Аудио 
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Красота и стиль
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Что скрывает Мексика? Реальная угроза для туристов — это то, чем мы пользуемся ежедневно по многу раз
Тайный союзник против иглокожих захватчиков найден у берегов Австралии
Макароны могут быть друзьями талии — но только при одном условии
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер
5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.