Интрига месяца: кто подвинул Lada в майском рейтинге, а кто удивил ростом

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Российский авторынок стабилен, но не без сюрпризов. Согласно свежим данным от "Авито Авто", в мае 2025 года лидерами по интересу стали Lada Granta и Haval Jolion. Эти модели возглавили список самых популярных новых машин, сохранив лидерские позиции по сравнению с апрелем — об этом сообщает портал "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Средняя стоимость нового автомобиля в мае составила 2 959 000 рублей, что также говорит о стабилизации цен на фоне весеннего спроса.

Кто в лидерах

Бренд Lada остаётся недосягаемым по уровню интереса — 20,6% всех запросов. За ней выстроилась четкая "китайская колонна":

Chery — 10%,

Haval — 9%,

Jetour — 5,8%,

Changan — 5,6%.

Особенно впечатлил Jetour, интерес к которому подскочил на 25,7% по сравнению с апрелем.

Модели, которые выбирают

По конкретным моделям ситуация следующая:

Lada Granta - безоговорочный фаворит с 8,7% интереса,

Haval Jolion и Lada Vesta — по 3,5%,

Jetour Dashing — 3,4%, и кстати, его популярность выросла на 29,5%,

Chery Tiggo 7 Pro Max — замыкает пятёрку с 2,4%.

Китайские бренды всё активнее конкурируют с отечественными, а российский покупатель всё чаще делает ставку на кроссоверы.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина». Выпуск начался 16 мая 2011 года, продажи — в конце декабря 2011 года.

