Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Маликов раскрыл, за что его критикуют коллеги: настоящая причина может удивить
Роднина сравнила пенсии в России и США и сделала вывод, который не всем понравится
Плоский живот — миф после сорока? Только если забыть про это
Отар Кушанашвили разоблачил скандальные заявления Гогунского: иди страдай в чаще!
Она не кусает — она глотает: змея, которая может проглотить взрослого человека целиком
Теплица ожила после одного порошка: муравьи исчезли, а тля даже не появилась
Эти продукты заменят витамины и лекарства: открытие из Новосибирска
Этот бюджетный навес меняет всё: лето на даче теперь в радость
Стресс не вызывает рак — но в этой истории есть нюанс

Радоваться рано: даже после аварии могут недоплатить — что важно знать об обновлённом европротоколе

1:22
Авто

Хорошие новости для водителей — Госдума одобрила увеличение выплат по ОСАГО, если ДТП оформляется без инспектора. Но есть нюанс, о котором стоит знать каждому.

Авария
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авария

Теперь, если авария оформлена по европротоколу, а между участниками есть разногласия — лимит страховой выплаты всё равно вырастет до 200 000 рублей. Ранее в таких случаях можно было рассчитывать максимум на 100 000 рублей.

Что изменилось

Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Он официально увеличивает предельную сумму компенсации в спорных случаях по европротоколу.

Это значит:

  • если участники не согласны в вопросе виновности,

  • если нет фотографий с места ДТП,

  • но при этом авария всё же оформлена по упрощённой схеме —
    теперь страховая обязана выплатить до 200 000 рублей.

А если всё по правилам

Если у водителей нет разногласий, а место ДТП зафиксировано как положено, действует прежний потолок — до 400 000 рублей. Увеличения этой суммы пока не предусмотрено.

Таким образом, новый закон расширяет возможности для получения компенсации в более сложных ситуациях, но всё ещё оставляет "бонус" для тех, кто оформляет аварию корректно и без споров.

Уточнения

Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Последние материалы
Дмитрий Маликов раскрыл, за что его критикуют коллеги: настоящая причина может удивить
Радоваться рано: даже после аварии могут недоплатить — что важно знать об обновлённом европротоколе
Роднина сравнила пенсии в России и США и сделала вывод, который не всем понравится
Плоский живот — миф после сорока? Только если забыть про это
Отар Кушанашвили разоблачил скандальные заявления Гогунского: иди страдай в чаще!
Теплица ожила после одного порошка: муравьи исчезли, а тля даже не появилась
Она не кусает — она глотает: змея, которая может проглотить взрослого человека целиком
Европа хочет отказаться от российского урана, хотя проблем хватает
Этот бюджетный навес меняет всё: лето на даче теперь в радость
Эти продукты заменят витамины и лекарства: открытие из Новосибирска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.