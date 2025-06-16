Радоваться рано: даже после аварии могут недоплатить — что важно знать об обновлённом европротоколе

Хорошие новости для водителей — Госдума одобрила увеличение выплат по ОСАГО, если ДТП оформляется без инспектора. Но есть нюанс, о котором стоит знать каждому.
Теперь, если авария оформлена по европротоколу, а между участниками есть разногласия — лимит страховой выплаты всё равно вырастет до 200 000 рублей. Ранее в таких случаях можно было рассчитывать максимум на 100 000 рублей.
Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Он официально увеличивает предельную сумму компенсации в спорных случаях по европротоколу.
Это значит:
если участники не согласны в вопросе виновности,
если нет фотографий с места ДТП,
но при этом авария всё же оформлена по упрощённой схеме —
теперь страховая обязана выплатить до 200 000 рублей.
Если у водителей нет разногласий, а место ДТП зафиксировано как положено, действует прежний потолок — до 400 000 рублей. Увеличения этой суммы пока не предусмотрено.
Таким образом, новый закон расширяет возможности для получения компенсации в более сложных ситуациях, но всё ещё оставляет "бонус" для тех, кто оформляет аварию корректно и без споров.
Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
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