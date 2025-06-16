Радоваться рано: даже после аварии могут недоплатить — что важно знать об обновлённом европротоколе

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Хорошие новости для водителей — Госдума одобрила увеличение выплат по ОСАГО, если ДТП оформляется без инспектора. Но есть нюанс, о котором стоит знать каждому.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авария

Теперь, если авария оформлена по европротоколу, а между участниками есть разногласия — лимит страховой выплаты всё равно вырастет до 200 000 рублей. Ранее в таких случаях можно было рассчитывать максимум на 100 000 рублей.

Что изменилось

Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Он официально увеличивает предельную сумму компенсации в спорных случаях по европротоколу.

Это значит:

если участники не согласны в вопросе виновности,

если нет фотографий с места ДТП,

но при этом авария всё же оформлена по упрощённой схеме —

теперь страховая обязана выплатить до 200 000 рублей.

А если всё по правилам

Если у водителей нет разногласий, а место ДТП зафиксировано как положено, действует прежний потолок — до 400 000 рублей. Увеличения этой суммы пока не предусмотрено.

Таким образом, новый закон расширяет возможности для получения компенсации в более сложных ситуациях, но всё ещё оставляет "бонус" для тех, кто оформляет аварию корректно и без споров.

Уточнения

Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.

