Выбираешь автошколу — смотри в рейтинг: теперь даже аварии учеников влияют на репутацию

Скоро выбрать автошколу станет проще — и честнее. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обещает навести порядок в системе подготовки водителей. Речь идёт о создании официального рейтинга автошкол, и он будет учитывать не только успехи на экзаменах.
Законопроект вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения» и поручает МВД разработать систему оценки эффективности автошкол. Пока такие учреждения работают по примерным программам, а реального контроля за качеством обучения нет.
Рейтинг будет формироваться на основе нескольких ключевых показателей:
процент сдачи экзаменов в ГАИ (особенно с первой попытки),
количество аварий, в которых побывали выпускники учебного заведения.
Последний критерий вызывает особый интерес: пока в России не существует системы, позволяющей отслеживать, сколько ДТП совершили бывшие ученики конкретной автошколы. Но именно такой подход обещает быть революционным.
Все данные будут размещаться на открытой онлайн-платформе.
Любой желающий сможет:
узнать подробную статистику об автошколе,
сравнить несколько учреждений,
прочитать или оставить отзыв о своём обучении.
Такая прозрачность призвана повысить качество подготовки водителей и сократить количество аварий на дорогах.
Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.
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