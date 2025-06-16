Выбираешь автошколу — смотри в рейтинг: теперь даже аварии учеников влияют на репутацию

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Скоро выбрать автошколу станет проще — и честнее. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обещает навести порядок в системе подготовки водителей. Речь идёт о создании официального рейтинга автошкол, и он будет учитывать не только успехи на экзаменах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

Законопроект вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения» и поручает МВД разработать систему оценки эффективности автошкол. Пока такие учреждения работают по примерным программам, а реального контроля за качеством обучения нет.

Как будут оценивать автошколы

Рейтинг будет формироваться на основе нескольких ключевых показателей:

процент сдачи экзаменов в ГАИ (особенно с первой попытки),

количество аварий, в которых побывали выпускники учебного заведения.

Последний критерий вызывает особый интерес: пока в России не существует системы, позволяющей отслеживать, сколько ДТП совершили бывшие ученики конкретной автошколы. Но именно такой подход обещает быть революционным.

Где смотреть рейтинг

Все данные будут размещаться на открытой онлайн-платформе.

Любой желающий сможет:

узнать подробную статистику об автошколе,

сравнить несколько учреждений,

прочитать или оставить отзыв о своём обучении.

Такая прозрачность призвана повысить качество подготовки водителей и сократить количество аварий на дорогах.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

