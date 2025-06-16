Было 800 рублей — стало 10 тысяч: за что водителей теперь будут штрафовать на порядок жёстче

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Не остановился по требованию инспектора — готовь кошелёк. А может, и права попрощайся. Госдума РФ всерьёз взялась за водителей, которые игнорируют сигналы полиции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Патрульная машина ДПС

Во втором чтении депутаты одобрили законопроект, кардинально ужесточающий наказание за отказ остановиться по требованию ГАИ. Если раньше за это выписывали штраф от 500 до 800 рублей, то скоро сумма может вырасти в десятки раз.

Новый размер штрафов

Согласно проекту:

Первое нарушение — штраф от 7 000 до 10 000 рублей.

Повторное нарушение — уже не только штраф, но и лишение прав на срок до полугода.

Причём во втором чтении добавили ещё одну меру: за повторное игнорирование требований инспектора водитель может отделаться штрафом в 10 000 рублей, если удастся избежать лишения прав.

Кого касается

Изменения касаются не только отказа остановиться перед сотрудником ГАИ, но и в случае требования:

должностных лиц таможни,

представителей транспортного контроля.

То есть любое уклонение от остановки по законному требованию теперь будет стоить в разы дороже.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.

