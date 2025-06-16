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Новая Lada — а проблем как у старой: что забывают делать водители после покупки

1:53
Авто

Каждый владелец мечтает, чтобы его машина служила долго и без поломок. Особенно если речь идёт о любимом автомобиле марки Lada. В АвтоВАЗе раскрыли простые, но крайне важные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье двигателя и коробки передач на годы вперёд.

Lada
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

1. Регулярное техобслуживание — не пустая формальность

Масло и фильтры — основа жизни вашего мотора. Следуйте сервисному графику, используйте только рекомендованные жидкости и регулярно проверяйте уровни. Несоблюдение этих простых правил — короткий путь к капитальному ремонту.

2. Прогрев — особенно зимой

В холодную погоду дайте двигателю поработать пару минут на холостых. А затем, не нажимая резко на газ, проедьте первые сотни метров на пониженной передаче. Это нужно, чтобы масло в коробке передач равномерно прогрелось и начало полноценно работать.

3. Первая тысяча километров решает многое

Обкатка нового автомобиля — как адаптация организма к нагрузкам. Избегайте рывков, пробуксовок, скорости выше 110 км/ч и буксировки других машин. Плавность на старте — залог стабильной работы всех систем в будущем.

4. Не игнорируйте тревожные сигналы

Загорелся "Check Engine" или упал уровень давления масла? Сразу в сервис. Чем раньше выявлена проблема, тем меньше риск серьёзной поломки.

5. Умное вождение = живая трансмиссия

Для "механики": сцепление — до конца, передачи — плавно и без усилия. Для "автомата": забудьте про резкие переключения в "паркинг" на ходу, избегайте пробуксовок и ненужных ускорений. Всё это убивает коробку быстрее, чем пробег.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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