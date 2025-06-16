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Сэкономил — остался без климата: что заливают вместо фреона и как это убивает авто

1:38
Авто

С приходом жары кондиционер становится чуть ли не самой востребованной функцией в машине. Но многие водители совершают одну опасную ошибку — обращаются за его заправкой не в сервис, а к случайным "специалистам" на обочине. И это может обернуться катастрофой.

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

Руководитель Fit Service Андрей Субботин, предупреждает: желание сэкономить часто приводит к тому, что вместо фреона в систему закачивают пропан — газ из зажигалок. И тогда под капотом авто может произойти взрыв. Даже если этого не случится, риск повреждения компрессора остаётся высоким.

Почему заправка — не для кустарей

Фреон — это не просто "охлаждающий газ".

Он:

  • понижает температуру воздуха,

  • регулирует давление в системе,

  • помогает циркулировать маслу.

Нарушение пропорций — будь то избыток или недостаток фреона — может вывести кондиционер из строя. Особенно страдает компрессор: при нехватке хладагента он перегревается и изнашивается в разы быстрее.

Точно отмерить нужное количество можно только с помощью специального оборудования, которое у дорожных "мастеров" отсутствует.

Масло в кондиционере: забытый компонент

Многие автомобилисты даже не догадываются, что в системе кондиционирования есть масло.

Оно необходимо для:

  • смазки подвижных деталей,

  • защиты от трения и перегрева,

  • нормальной работы компрессора.

Эксперт советует ежегодно менять масло во время ТО кондиционера — это значительно продлит срок службы всей системы.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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