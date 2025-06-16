Сэкономил — остался без климата: что заливают вместо фреона и как это убивает авто

С приходом жары кондиционер становится чуть ли не самой востребованной функцией в машине. Но многие водители совершают одну опасную ошибку — обращаются за его заправкой не в сервис, а к случайным "специалистам" на обочине. И это может обернуться катастрофой.
Руководитель Fit Service Андрей Субботин, предупреждает: желание сэкономить часто приводит к тому, что вместо фреона в систему закачивают пропан — газ из зажигалок. И тогда под капотом авто может произойти взрыв. Даже если этого не случится, риск повреждения компрессора остаётся высоким.
Фреон — это не просто "охлаждающий газ".
Он:
понижает температуру воздуха,
регулирует давление в системе,
помогает циркулировать маслу.
Нарушение пропорций — будь то избыток или недостаток фреона — может вывести кондиционер из строя. Особенно страдает компрессор: при нехватке хладагента он перегревается и изнашивается в разы быстрее.
Точно отмерить нужное количество можно только с помощью специального оборудования, которое у дорожных "мастеров" отсутствует.
Многие автомобилисты даже не догадываются, что в системе кондиционирования есть масло.
Оно необходимо для:
смазки подвижных деталей,
защиты от трения и перегрева,
нормальной работы компрессора.
Эксперт советует ежегодно менять масло во время ТО кондиционера — это значительно продлит срок службы всей системы.
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