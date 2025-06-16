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Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон

2:06
Авто

Кажется невероятным, но закон действительно допускает случаи, когда за руль можно сесть без водительского удостоверения — и при этом не попасть под штрафы.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

Адвокат Эрих Рат рассказал, что есть исключительные обстоятельства, при которых отсутствие прав не станет причиной наказания. В таких ситуациях главное — доказать, что это было необходимо, и что выбора просто не было.

Когда без прав — не преступление

Официально, единственный легальный вариант вождения без прав — это учебная езда. Она разрешена только при наличии инструктора, а ученик должен иметь хотя бы базовые навыки вождения.

Но есть и другие случаи, которые попадают под определение «крайней необходимости». Например:

  • если водителю внезапно стало плохо — сердечный приступ, потеря сознания, травма;

  • если пассажиру срочно требуется медицинская помощь, а вызвать скорую невозможно;

  • если произошла природная катастрофа — пожар, наводнение, обвал — и надо эвакуироваться.

В таких обстоятельствах управление транспортом лицом без прав может быть оправдано. Главное — доказать, что бездействие могло повлечь серьёзные последствия.

Что говорит закон

Такие случаи регулируются статьёй 2.7 КоАП: если действия в состоянии крайней необходимости приносят больше пользы, чем вреда, человек может быть освобождён от ответственности. Но окончательное слово — за судом.

Что нужно для защиты

Чтобы суд принял вашу сторону, необходимо собрать максимум доказательств:

  • записи с видеорегистраторов,

  • медицинские документы,

  • свидетельские показания,

  • другие подтверждения угрозы и отсутствия альтернатив.

А если нет уважительной причины

Во всех остальных случаях езда без прав — это административное нарушение по статье 12.7 КоАП:

  • штраф до 30 000 рублей,

  • арест до 15 суток,

  • или обязательные работы на срок до 200 часов.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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