Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон

Кажется невероятным, но закон действительно допускает случаи, когда за руль можно сесть без водительского удостоверения — и при этом не попасть под штрафы.
Адвокат Эрих Рат рассказал, что есть исключительные обстоятельства, при которых отсутствие прав не станет причиной наказания. В таких ситуациях главное — доказать, что это было необходимо, и что выбора просто не было.
Официально, единственный легальный вариант вождения без прав — это учебная езда. Она разрешена только при наличии инструктора, а ученик должен иметь хотя бы базовые навыки вождения.
Но есть и другие случаи, которые попадают под определение «крайней необходимости». Например:
если водителю внезапно стало плохо — сердечный приступ, потеря сознания, травма;
если пассажиру срочно требуется медицинская помощь, а вызвать скорую невозможно;
если произошла природная катастрофа — пожар, наводнение, обвал — и надо эвакуироваться.
В таких обстоятельствах управление транспортом лицом без прав может быть оправдано. Главное — доказать, что бездействие могло повлечь серьёзные последствия.
Такие случаи регулируются статьёй 2.7 КоАП: если действия в состоянии крайней необходимости приносят больше пользы, чем вреда, человек может быть освобождён от ответственности. Но окончательное слово — за судом.
Чтобы суд принял вашу сторону, необходимо собрать максимум доказательств:
записи с видеорегистраторов,
медицинские документы,
свидетельские показания,
другие подтверждения угрозы и отсутствия альтернатив.
Во всех остальных случаях езда без прав — это административное нарушение по статье 12.7 КоАП:
штраф до 30 000 рублей,
арест до 15 суток,
или обязательные работы на срок до 200 часов.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.