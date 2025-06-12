Вроде мелочь, а без неё не едет: как свечи зажигания разваливают машину изнутри

Свечи зажигания — это не мелочь, которую можно отложить до лучших времён. Именно они обеспечивают воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах, и если они работают плохо — страдает всё: от запуска двигателя до расхода топлива.
Производители рекомендуют менять свечи каждые 30 000-60 000 км, если речь идёт о стандартных моделях. Однако если в двигателе стоят свечи из иридия или платины, то срок службы может доходить до 100 000 км. Всё зависит от качества топлива, ухода за фильтрами и стиля езды.
Свечи не "умирают" мгновенно, но с каждым километром начинают:
хуже воспламенять смесь,
дольше "думать" при запуске,
провоцировать рывки и вибрации,
увеличивать расход топлива,
снижать отклик при нажатии на газ.
А ещё - перегружается катушка зажигания и растёт риск неполного сгорания топлива. В лучшем случае машина начнёт "тупить". В худшем — можно остаться без тяги на обгоне или не завестись с утра.
Медные: дешёвые, подходят для старых авто или тех, кто ездит мало.
Иридиевые / платиновые: дороже, но дольше служат, улучшают работу двигателя и экономят топливо.
Если используешь качественное топливо и регулярно меняешь воздушный фильтр, свечи служат дольше — без сюрпризов и головной боли.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.
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