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Вроде мелочь, а без неё не едет: как свечи зажигания разваливают машину изнутри

1:34
Авто

Свечи зажигания — это не мелочь, которую можно отложить до лучших времён. Именно они обеспечивают воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах, и если они работают плохо — страдает всё: от запуска двигателя до расхода топлива.

свечи зажигания
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
свечи зажигания

Сколько "живут" свечи

Производители рекомендуют менять свечи каждые 30 000-60 000 км, если речь идёт о стандартных моделях. Однако если в двигателе стоят свечи из иридия или платины, то срок службы может доходить до 100 000 км. Всё зависит от качества топлива, ухода за фильтрами и стиля езды.

Что происходит, если не менять

Свечи не "умирают" мгновенно, но с каждым километром начинают:

  • хуже воспламенять смесь,

  • дольше "думать" при запуске,

  • провоцировать рывки и вибрации,

  • увеличивать расход топлива,

  • снижать отклик при нажатии на газ.

А ещё - перегружается катушка зажигания и растёт риск неполного сгорания топлива. В лучшем случае машина начнёт "тупить". В худшем — можно остаться без тяги на обгоне или не завестись с утра.

Какие свечи выбрать

  • Медные: дешёвые, подходят для старых авто или тех, кто ездит мало.

  • Иридиевые / платиновые: дороже, но дольше служат, улучшают работу двигателя и экономят топливо.

Если используешь качественное топливо и регулярно меняешь воздушный фильтр, свечи служат дольше — без сюрпризов и головной боли.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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