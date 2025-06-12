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Внедорожник на стероидах: этот BMW пугает одним видом

Авто

Вы когда-нибудь видели, чтобы двадцатилетний BMW X5 выглядел так, будто только что вырвался с экрана фильма "Безумный Макс"? Этот чёрный, как смоль, внедорожник — больше, чем просто автомобиль. Это хардкорный тюнинг, сделанный с душой… и немалой дерзостью.

BMW X5
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

От скучного E53 к "рептилии" на стероидах

Проект начался с подержанного BMW X5 первого поколения (E53). Версия 4.8is — уже сама по себе машина не из робких: мощный V8, 360 л. с., спортивное шасси. Но владельцу этого показалось мало. Он полностью изменил кузов: вместо глянца — фактура под крокодилью кожу, созданная с помощью краски Raptor. Результат — матовая чешуйчатая поверхность, которая не боится царапин, ударов и ультрафиолета. Полировать не нужно — агрессия по умолчанию.

Капот переработан: теперь он с горбинкой и приподнятой средней частью, что создаёт звериный профиль. "Почки" BMW — ещё выше, чем обычно. Передние и задние крылья выполнены из стеклопластика, чтобы вместить 33-дюймовые внедорожные шины и 18-дюймовые диски KMC.

Под капотом — 400 лошадей и рык V8

Двигатель — 4.8 V8 — был перепрошит, и теперь выдаёт почти 400 л. с… Усиленная подвеска и амортизаторы позволяют без стеснения штурмовать бездорожье. Этот монстр — не шоукар, а полноценный участник городских и внедорожных баталий.

Прошёл уже 164 000 км, но по словам владельца, "жить с ним гораздо сложнее, чем просто на него смотреть". Автомобиль был построен в 2019 году, всё обслуживание — в одних руках. Сейчас он выставлен на eBay за 24 950 фунтов стерлингов (примерно 11,9 млн форинтов).

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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