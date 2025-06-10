Цены на авто в Ростове посыпались: эти модели каждый день стоят всё меньше

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на новые машины в регионе пошли вниз — и это не просто ощущение, а подтверждённый факт. Аналитики сервиса "Авито Авто" выяснили, что в мае 2025 года автомобили в Ростовской области стали дешевле по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

Цифры говорят сами за себя

Средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1,2%, опустившись до отметки в 2,8 миллиона рублей. Но самое интересное — это, конечно, не общая статистика, а конкретные бренды и модели.

Кто подешевел сильнее всех

Среди популярных на "Авито" марок ярче всех упали в цене автомобили Geely — сразу на 16,8%. За ними следуют:

LADA и Chery — обе марки подешевели на 9,2%

Jetour — снижение на 9,1%

JAECOO — минус 6,7%

Но если рассматривать отдельные модели, то наиболее выгодной покупкой оказался Jetour Dashing, который стал дешевле на 21,9%. Чуть менее впечатляющий, но всё же заметный спад — у Chery Tiggo 4 Pro, он потерял в цене 15,3%.

Что ещё стоит взять на заметку

В тройку лидеров по снижению также попал HAVAL Jolion — минус 9,6%. А вот Москвич 3 и HAVAL M6 замыкают список, подешевев на 5,2% и 8,7% соответственно.

Почему это важно

Падение цен может быть связано с общим насыщением рынка или попытками дилеров расчистить склады от залежавшегося товара. Это значит, что ближайшие месяцы могут стать удачным моментом для покупки — особенно если вы давно смотрите в сторону китайских моделей, сообщает rostovgazeta.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

