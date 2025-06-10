Бензин или дизель? Старый спор снова оживает — но есть нюанс, который всё меняет

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С приходом электрификации и гибридных технологий споры о том, какой двигатель лучше — бензиновый или дизельный — теряют остроту. Несмотря на это, большинство машин на дорогах всё ещё ездят на одном из этих двух видов топлива. Эксперты утверждают, что у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный выхлоп

Бензин или дизель

Дизельные двигатели всегда славились высоким крутящим моментом. Это связано с высоким средним эффективным давлением в цилиндрах, которое достигается благодаря длительному горению топлива при почти постоянном и значительно более высоком давлении.

Максимальные обороты дизельного мотора в легковом автомобиле редко превышают 4500 об/мин, тогда как даже обычные бензиновые двигатели достигают 6000-6500 об/мин. Спортивные моторы могут крутиться вдвое быстрее.

Мощность одинаковая, но момент разный.

Именно поэтому бензиновые двигатели хоть и развивают схожую максимальную мощность, но почти всегда уступают дизельным по крутящему моменту. Зависимость мощности и крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала при полной подаче топлива называется внешней скоростной характеристикой.

Интересно, что в таких режимах расход топлива может доходить до 60 литров в час и более — настоящая жажда на пике оборотов.

Бензин или дизель

Пример из практики — сравнение моторов Volvo. Слева бензиновый двигатель B4204T306 (249 л. с.), установленный в XC40, а справа — дизельный D4204T203 (240 л. с.), который ставят в XC90. Видно, насколько сильнее дизель в плане крутящего момента.

Расход топлива

Дизели всегда были экономичнее. При частичной нагрузке они работают на очень бедной смеси, где воздуха в 20-40 раз больше, чем топлива. Бензиновый мотор, которому нужна смесь строго 14,7:1, просто не заведётся в таких условиях.

К тому же дизели имеют более высокую степень сжатия. А отсутствие дроссельной заслонки обеспечивает максимально возможное наполнение цилиндров. Управление мощностью осуществляется только подачей топлива, в отличие от бензиновых ДВС, где используется дроссельная заслонка, ухудшающая наполнение.

Бензин или дизель

Тем не менее, дизельные двигатели оказались в центре одного из самых громких скандалов в истории автомобильной промышленности.

Почему дизели не вытеснили бензин

Ещё недавно почти половина всех легковых автомобилей в Европе были с дизелем. Но после скандала "Дизельгейт" продажи резко пошли вниз. А в странах с тёплым климатом дизели всё ещё неплохо себя чувствуют. Вероятно, если бы не этот скандал, дизели и дальше набирали бы популярность — но случился он…

Гибриды спасают бензин

Сейчас бензиновые моторы — неотъемлемая часть гибридных силовых установок. Раньше, как у первого Prius, в них стояли простые атмосферники. Сегодня же гибриды используют прямой впрыск и турбонаддув.

В составе гибридной системы бензиновый двигатель демонстрирует сразу несколько плюсов: лёгкий запуск даже при холоде, низкий уровень шума и вибрации, а главное — отличную эффективность в постоянном режиме.

Бензин или дизель

Пример — современные серийные гибриды. В них бензиновый турбомотор работает как генератор, заряжая аккумуляторы, а электродвигатели приводят в движение колёса. При таком режиме работы мотор долго сохраняет ресурс, а расход топлива даже у тяжёлых кроссоверов с массой более 2,5 тонн редко превышает 10 л/100 км.

Дизель в гибридах

Несмотря на всё, дизель тоже "подружился" с гибридом — но в основном в коммерческом транспорте. Например, в Японии легкие грузовики Toyota Hino используют дизель-гибридную схему с 4,0-литровым мотором.

Так кто же победил

Наддув и прямой впрыск не сделали бензиновые моторы экономичнее дизелей — дизели давно получили турбонаддув. Но в гибридных установках бензиновые моторы стали по-настоящему конкурентоспособными. Комбинация бензинового ДВС, электродвигателя и аккумулятора сегодня — самый мощный и экономичный вариант.

Так что в каком-то смысле бензиновый двигатель догнал дизель и по экономичности, и по мощности.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

