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Эти двигатели рвут шоссе, как бумагу — 1000 лошадей, которые невозможно укротить

5:03
Авто

Мощность двигателя — это больше, чем просто цифра. От неё напрямую зависят динамика, грузоподъёмность, расход топлива, устойчивость на трассе и, конечно же, эмоции от вождения. Среди самых впечатляющих моторов современности безусловными лидерами считаются двигатели от General Motors. Вот 9 выдающихся моделей, каждая из которых стала символом инженерного прорыва.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

1. LT6 — ровный коленвал, дикая тяга

LT6 — это 8-цилиндровый двигатель с плоским коленвалом, разработанный специально для сверхмощных Corvette 8. Он выдает 679 л. с. и раскручивается до 8400 об/мин, генерируя крутящий момент в 623 Нм. В конструкции используется безнаддувная система, сухой картер, 4 распредвала и по 4 клапана на каждый цилиндр — настоящая симфония для инженеров.

2. LT7 — когда двух турбин мало не бывает

Эта версия — "прокачанный" LT6. Главное новшество — два турбокомпрессора, которые создают давление в 1,4 бар. При 7000 об/мин мотор развивает чудовищные 1079 л. с. и 1123 Нм момента. LT7 имеет усовершенствованную камеру сгорания, модернизированную поршневую группу и особую форму головки блока цилиндров.

3. LT4 — классика Corvette с титаном в сердце

LT4 — это нижневальный двигатель с механическим нагнетателем, предназначенный для Corvette Z06. Характеристики внушительные: 679 л. с., 6400 об/мин и 881 Нм. Здесь сочетаются титановые клапаны, кованые шатуны и поршни, алюминиевые головки — всё ради устойчивости к экстремальным температурам.

4. LT5 — зверь с двухрежимной системой впрыска

Этот мотор разгоняет автомобиль до предела возможностей: 765 л. с., 969 Нм и 6400 об/мин. В нём применён комбинированный впрыск, объем — 2,3 л, установлен механический компрессор. Идеален для трасс, где нужна безупречная стабильность на высоких скоростях.

5. LS7 — 7-литровая легенда с титаном и алюминием

LS7 — поистине уникальный двигатель. Без наддува, зато с сухим картером и титановой начинкой. Коленвал — кованый. 512 л. с., 637 Нм и 6300 об/мин. Добавьте к этому 6-поршневую тормозную систему, усиленные арки и получаете мечту гонщика и коллекционера.

6. LS9 — компрессорный монстр ZR1

Этот мотор стоял в Corvette ZR1 2009-2013 годов. Он стал знаменитым благодаря механическому нагнетателю и высокой надёжности. 638 л. с., 6,2 литра объёма и продвинутая система охлаждения сделали LS9 одним из самых уважаемых моторов среди автотюнеров.

7. L88 — заниженные цифры и гоночный потенциал

Хотя официально его мощность заявлена на уровне 430 л. с., в реальности L88 мог выдать гораздо больше. 7 литров объёма, четырёхкамерный карбюратор Holley, лёгкий впускной коллектор — всё это делало L88 любимцем гонщиков и коллекционеров.

8. Big Block 454 — тяжёлая артиллерия GM

7,4 литра и 450 л. с. — этот мотор был установлен в Corvette, Camaro, Chevelle и даже грузовиках. Чугунный блок, прочные головки и невероятная износостойкость сделали Big Block 454 символом надёжности и мощи.

9. ZZ632/1000 — тысяча лошадей в каждый цилиндр

В 2021 году GM представила ZZ632/1000 — самый мощный двигатель в своей истории. 10,4 литра объёма, 1000 л. с., 1198 Нм и 5600 об/мин. Оснащён двумя 4-камерными карбюраторами Holley. Этот монстр работает на высокооктановом топливе и предназначен для кастомных авто и дрэг-рейсинга.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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