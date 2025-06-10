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Двигатель задыхается, тяги нет, расход растёт — катализатор под подозрением: срезать или терпеть

3:53
Авто

Каждый современный бензиновый автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором — деталью, которая отвечает за снижение вредных выбросов. Впрочем, несмотря на свою важность, катализатор — отнюдь не незаменим.

выхлопы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
выхлопы

Более того, всё чаще владельцы машин обращаются в автосервисы с просьбой удалить эту деталь. Почему так происходит? Легально ли это? И не кроется ли за этим желание мастерских нажиться на автовладельцах?

Что такое катализатор и почему он вообще нужен

Катализатор — это по сути фильтр для выхлопа. Он помогает сделать автомобильные выбросы менее токсичными. Принцип действия прост: в катализаторе происходит химическая реакция, в ходе которой оксиды азота восстанавливаются, а угарный газ и остатки несгоревшего топлива — окисляются.

Всё это делает выхлоп гораздо чище и, что немаловажно, помогает машине соответствовать экологическим стандартам.

Сегодня такие нейтрализаторы ставят только на бензиновые авто. Они бывают двух типов — керамические и металлические. Первые дешевле, но хрупки: один неудачный заезд в лужу — и элемент может развалиться.

Металлические гораздо надёжнее и долговечнее, но и стоят ощутимо дороже. Для дизелей применяются сажевые фильтры, по сути — те же керамические аналоги, только для другого типа топлива.

Почему многие автолюбители удаляют катализатор

Главная причина проста — деньги. Катализаторы, особенно металлические, стоят недёшево. И когда они выходят из строя, а это рано или поздно случается, автомобиль начинает барахлить: увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя, машина глохнет или даже не заводится. Всё это — классические симптомы "забитого" катализатора.

Однако стоит удалить неисправную деталь, и машина снова едет как ни в чём не бывало. Да, выхлоп становится грязнее, но технически всё работает. Это и порождает соблазн сэкономить на замене и просто вырезать катализатор, заменив его так называемой "обманкой" — устройством, которое имитирует работу отсутствующего элемента.

Автомастерские с радостью идут навстречу, а иногда даже предлагают удалить катализатор бесплатно. Почему? Всё дело в том, что в его составе — редкие и дорогие металлы. Мастера, срезав старую деталь, могут с выгодой её сдать, а за установку "обманки" дополнительно заработать. Так что интерес у них не только технический, но и вполне коммерческий.

Что говорит закон: можно ли ездить без катализатора

С юридической точки зрения всё неоднозначно. В России нет прямого запрета на эксплуатацию машины без катализатора. И штрафов за загрязнение воздуха, в отличие от многих стран, тоже нет. Значит ли это, что можно спокойно ездить без этой детали? Формально — да.

"Обнаружить, что катализатор вырезан и стоит "обманка”, без специального оборудования практически невозможно. Ни один инспектор ГАИ на глаз этого не заметит", — отмечают специалисты.

Однако если полицейский всё же установит, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения, может последовать штраф — пусть и символический — в 500 рублей за "нарушение целостности конструкции ТС".

Куда серьёзнее проблемы возникают на техосмотре. "Согласно техническому регламенту и нормам Таможенного союза, отсутствие катализатора недопустимо. В таком случае диагностическую карту не получить", — подчёркивают в сертификационных центрах. Это особенно критично для тех, кто использует авто в коммерческих целях — например, в такси или грузоперевозках.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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