Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье

Советский автобус — это не просто транспорт.
Это школа жизни, тренажёр по балансировке в поворотах и место, где каждый знал цену слову "свободное место".
Ждать — святое
Автобус приходил не по расписанию, а по вдохновению. Люди стояли на остановке с философским спокойствием: "ну подождём… может, придёт". Иногда — сразу два. Иногда — никакого.
"И вам не тесно?"
Салон заполнялся как трёхлитровая банка огурцов — компактно, плотно, с хрустом. Держались за поручни, сидящих, за карманы — за всё, что не вырывается при торможении.
Билеты и компостеры
Пробить билет — дело чести. Меткий удар по компостеру был сродни попаданию в мишень. У кого не получилось — мог постоять и подумать о жизни.
Надёжность в духе времени
Легендарные ЛиАЗы и Икарусы пыхтели по дорогам, скрипели на каждом повороте, но ехали. А водитель был чуть ли не главным человеком в районе — мог и остановиться где надо, и поругаться с зайцем.
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