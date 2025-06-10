Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
От альпийских вершин до морских пляжей: лучшие велоприключения в Венето
Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз
Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки

Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье

1:07
Авто

Советский автобус — это не просто транспорт.

ЛАЗ-695 в Северном
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЛАЗ-695 в Северном

Это школа жизни, тренажёр по балансировке в поворотах и место, где каждый знал цену слову "свободное место".

Ждать — святое

Автобус приходил не по расписанию, а по вдохновению. Люди стояли на остановке с философским спокойствием: "ну подождём… может, придёт". Иногда — сразу два. Иногда — никакого.

"И вам не тесно?"

Салон заполнялся как трёхлитровая банка огурцов — компактно, плотно, с хрустом. Держались за поручни, сидящих, за карманы — за всё, что не вырывается при торможении.

Билеты и компостеры

Пробить билет — дело чести. Меткий удар по компостеру был сродни попаданию в мишень. У кого не получилось — мог постоять и подумать о жизни.

Надёжность в духе времени

Легендарные ЛиАЗы и Икарусы пыхтели по дорогам, скрипели на каждом повороте, но ехали. А водитель был чуть ли не главным человеком в районе — мог и остановиться где надо, и поругаться с зайцем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.