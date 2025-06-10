Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье

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Советский автобус — это не просто транспорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЛАЗ-695 в Северном

Это школа жизни, тренажёр по балансировке в поворотах и место, где каждый знал цену слову "свободное место".

Ждать — святое

Автобус приходил не по расписанию, а по вдохновению. Люди стояли на остановке с философским спокойствием: "ну подождём… может, придёт". Иногда — сразу два. Иногда — никакого.

"И вам не тесно?"

Салон заполнялся как трёхлитровая банка огурцов — компактно, плотно, с хрустом. Держались за поручни, сидящих, за карманы — за всё, что не вырывается при торможении.

Билеты и компостеры

Пробить билет — дело чести. Меткий удар по компостеру был сродни попаданию в мишень. У кого не получилось — мог постоять и подумать о жизни.

Надёжность в духе времени

Легендарные ЛиАЗы и Икарусы пыхтели по дорогам, скрипели на каждом повороте, но ехали. А водитель был чуть ли не главным человеком в районе — мог и остановиться где надо, и поругаться с зайцем.