Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки
Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря
Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок

Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие

2:35
Авто

Российский и постсоветский автопром имеет свои уникальные особенности и историю.

ГАЗ-27527 Соболь
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-27527 Соболь

В этом обзоре разберём ключевых игроков — АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие заводы, их особенности производства, сильные и слабые стороны, а также чем они отличаются друг от друга.

АвтоВАЗ

Крупнейший российский автопроизводитель, выпускающий автомобили под брендом Lada. Основан в 1966 году при поддержке Fiat. Основной упор на доступные и простые в обслуживании автомобили.

Модельный ряд включает Granta, Vesta, Niva. Из плюсов — развитая сервисная сеть и доступность. Из минусов — качество и уровень комфорта уступают зарубежным аналогам.

ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод, Украина)

Один из старейших автозаводов на постсоветском пространстве. Производил легковые автомобили и коммерческий транспорт. Известен моделью ЗАЗ-968, а также сотрудничеством с Daewoo и Chery.

Часто выпускал бюджетные модели с упором на дешевизну. Качество и оснащение обычно уступают западным и российским аналогам.

ГАЗ (Горьковский автомобильный завод, Россия)

Один из ведущих производителей коммерческой техники и спецтранспорта в России. Производил легковые автомобили (ГАЗ Волга), грузовики, автобусы, военную технику.

Известен надёжностью и прочностью техники. Сильная позиция в сегменте коммерческого транспорта. Качество легковых моделей сейчас ниже, чем у конкурентов, но обновляется.

Другие заводы и особенности

  • КАМАЗ — крупнейший российский производитель грузовиков.
  • УАЗ — внедорожники и военная техника с высокой проходимостью.
  • ИжАвто (сейчас часть АвтоВАЗа) — мелкосерийное производство легковых авто.

Многие заводы работают по лицензиям иностранных компаний или собирают иностранные модели.

Российские и постсоветские автозаводы ориентированы в первую очередь на доступность, простоту ремонта и эксплуатацию в сложных условиях.

АвтоВАЗ — лидер по массовому производству легковых авто, ГАЗ — по коммерческой технике, ЗАЗ — бюджетные решения для Украины.

Каждый завод имеет свои сильные стороны, но в целом уступает мировым лидерам по уровню комфорта и технологичности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.