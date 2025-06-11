Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинарные шедевры Сан-Себастьяна: почему город стал гастрономической Меккой мира
Агростартап Подмосковья: как шмели стали незаменимыми опылителями
Золотое молоко: полезный напиток или просто модный тренд?
Почему колорадский жук с лёгкостью адаптируется к химическим средствам
Измерили невозможное: впервые зафиксирована скорость квантовой связи — результат ошеломил
Может ли ИИ заменить психолога? Почему молодёжь всё больше обращается к нейросети
Они выглядят свежими, но внутри неприятность: как разрезанные арбузы могут подставить
Преображение взгляда за пять минут — макияж для нависшего века, который работает
Зачем теперь нужна биометрия, если вы продаёте или покупаете жильё

Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой

Авто

Цены на топливо растут, пробки затягиваются, каждый лишний литр превращается в ощутимую потерю. В таких условиях экономичность перестаёт быть прихотью — это логичный выбор. В список попали модели, способные держать реальный расход на уровне 5–7 литров без сложных технологий и дорогостоящего обслуживания.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Что реально "не жрёт" бензин

  • Hyundai Solaris / Kia Rio (1.4, AT)
    Легенда такси и экономии. Атмосферник 1.4 с автоматом стабильно держит 7 литров в городе и около 5.5 на трассе. Двигатель простой, ресурсный, автомат — без странностей. А ещё: живучая подвеска и недорогое обслуживание.

  • Renault Logan II (1.6 8V)
    Логан — это не про красоту, а про выживание. Восьмиклапанный мотор на механике держит 6.5 в городе и около 5 на трассе. Надёжный, тянет с низов, переваривает 92-й. Идеален, если нужно "доехать и не париться".

  • Skoda Rapid / VW Polo (1.6 MPI)
    Практичные и устойчиво экономичные. На трассе — 5.5, в городе — до 7.3. Простая механика, цепной привод, ничего лишнего. Могут быть жёстковаты, но зато с ТО и расходом — никаких сюрпризов.

  • Toyota Prius ZVW30
    Гибрид, ставший иконой. В городе — около 5 литров, иногда меньше. Тихий, надёжный, в пробках почти не тратит топливо. Да, скучный вид и невысокий клиренс, но на АЗС вы будете улыбаться чаще других.

  • Lada Granta (1.6 8V, МКПП)
    Просто, дёшево, экономично. Гранта на механике выдаёт 6.5 в городе и 5.5 на трассе. Любима в регионах и такси. Да, шумная и аскетичная, но надёжная и экономная.

  • Chery Tiggo 4 Pro (1.5, CVT)
    Китайский кроссовер, который удивляет расходом: около 6.8 в городе и 6.0 на трассе. Вариатор любит спокойствие — и тогда машина радует экономией. Плюс — современная внешность и стабильная работа.

  • Mitsubishi Space Star (1.2, CVT)
    Лёгкий, компактный и очень экономичный. До 5 литров на трассе, около 6 в городе. Манёвренный, для повседневных поездок — находка. Единственное — не для любителей автобанов.

Экономичная машина — это не чудо-гибрид или маркетинговая сказка. Это простой двигатель, нормальная масса, разумный подход к езде. Такие машины не требуют вложений, не пугают поломками и каждый день доказывают: можно ездить много и тратить мало.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Недвижимость
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной Аудио 
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Наука и техника
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Мария Погребняк выступила за закрытие шоу Беременна в 16
Самые дружелюбные собаки 2025 года: 16 пород, которые простят тебе все ошибки
Пётр Белый стал пятым российским миллиардером в фармацевтике: история успеха
Онлайн-договоры вместо очередей: как новая платформа сделает документы доступнее
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Знаменитый маршрут «Золотое кольцо» стал национальным: что это значит для туризма
Готовьте утром быстро: омлет на завтрак с хрустящей корочкой за рекордные 60 секунд
Устали бороться с пивным животом? Эти два упражнения изменят вашу фигуру летом
Кухня на века: 5 приёмов, которые никогда не выйдут из моды
Старый вонючий режиссёр: Боня рассказала, как провалился её план покорить Голливуд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.