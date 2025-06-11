Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой

Цены на топливо растут, пробки затягиваются, каждый лишний литр превращается в ощутимую потерю. В таких условиях экономичность перестаёт быть прихотью — это логичный выбор. В список попали модели, способные держать реальный расход на уровне 5–7 литров без сложных технологий и дорогостоящего обслуживания.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Что реально "не жрёт" бензин

Hyundai Solaris / Kia Rio (1.4, AT)

Легенда такси и экономии. Атмосферник 1.4 с автоматом стабильно держит 7 литров в городе и около 5.5 на трассе. Двигатель простой, ресурсный, автомат — без странностей. А ещё: живучая подвеска и недорогое обслуживание.

Renault Logan II (1.6 8V)

Логан — это не про красоту, а про выживание. Восьмиклапанный мотор на механике держит 6.5 в городе и около 5 на трассе. Надёжный, тянет с низов, переваривает 92-й. Идеален, если нужно "доехать и не париться".

Skoda Rapid / VW Polo (1.6 MPI)

Практичные и устойчиво экономичные. На трассе — 5.5, в городе — до 7.3. Простая механика, цепной привод, ничего лишнего. Могут быть жёстковаты, но зато с ТО и расходом — никаких сюрпризов.

Toyota Prius ZVW30

Гибрид, ставший иконой. В городе — около 5 литров, иногда меньше. Тихий, надёжный, в пробках почти не тратит топливо. Да, скучный вид и невысокий клиренс, но на АЗС вы будете улыбаться чаще других.

Lada Granta (1.6 8V, МКПП)

Просто, дёшево, экономично. Гранта на механике выдаёт 6.5 в городе и 5.5 на трассе. Любима в регионах и такси. Да, шумная и аскетичная, но надёжная и экономная.

Chery Tiggo 4 Pro (1.5, CVT)

Китайский кроссовер, который удивляет расходом: около 6.8 в городе и 6.0 на трассе. Вариатор любит спокойствие — и тогда машина радует экономией. Плюс — современная внешность и стабильная работа.

Mitsubishi Space Star (1.2, CVT)

Лёгкий, компактный и очень экономичный. До 5 литров на трассе, около 6 в городе. Манёвренный, для повседневных поездок — находка. Единственное — не для любителей автобанов.

Экономичная машина — это не чудо-гибрид или маркетинговая сказка. Это простой двигатель, нормальная масса, разумный подход к езде. Такие машины не требуют вложений, не пугают поломками и каждый день доказывают: можно ездить много и тратить мало.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

