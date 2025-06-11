Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

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Сейчас всё больше современных двигателей попадают в категорию "одноразовых": даже при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании они умирают слишком рано — и не потому что вы их плохо обслуживали, а потому что изначально были обречены.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Magera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Nissan Terrano

Контрактник вместо капремонта

Владельцы таких авто быстро понимают: капитальный ремонт — это дорого и почти бессмысленно. Надёжнее и дешевле сразу заменить мотор на контрактный — с минимальным пробегом и нормальным ресурсом. Особенно когда речь идёт о таких "подвальных чемпионах", как:

Nissan MR20DD — алюминий вместо чугуна, капризный к маслу, задиры начинаются быстро. Гильзовать дорого, а блоки стоят как подержанная машина. Часто спасает старый MR20DE — он просто живёт дольше.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3) — вроде бы идеально на бумаге, но в жизни — перегревы, масложор, детонация и растягивающаяся цепь. После 100 тыс. км чаще всего — на разбор.

Ford EcoBoost 1.0 — экономичный малыш с турбиной, но на практике перегревается даже зимой. После 80-100 тыс. трещины на ГБЦ — обычное дело. Ремонтировать сложно, проще заменить.

BMW N63 (4.4 Bi-Turbo) — V8, турбо, 450 сил. И вся эта мощь разваливается уже к 70 тыс.: угар масла, перегрев, задиры. Один сервис цепи — как новый Solaris. Дилеры не лечат — предлагают заменить.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ) — турбина умирает быстро, перегревы, жор масла, трещины в блоке. Ремонт — как новый мотор. Поэтому и не чинят.

Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13) — современный, с мерседесовским следом, но тоже сбывает мечты: слабое давление топлива, перегревы, детонации и ранний масложор. И снова — только контрактник.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

