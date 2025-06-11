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Где авто подешевели сильнее всего: региональная карта падения цен

2:54
Авто

Рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует заметное снижение цен. В мае 2025 года средняя стоимость некитайской иномарки упала до 2,3 млн рублей. Причина — рост объёма предложений на фоне снижения спроса, в том числе из-за сжатия рынка автокредитования.

Exeed LX
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed LX

Американские автомобили подешевели в среднем на 1,5%, достигнув уровня 1,32 млн рублей. Европейские, японские и корейские марки упали сильнее — на 6%, до 2,35 млн рублей.

Как полагают эксперты «Авто.ру Оценка», пишут "Известия", даже отечественные и китайские автомобили показали минус: -3% (703 тыс. и 2,17 млн рублей соответственно).

В разрезе регионов тенденция выглядит так:

  • В Новосибирской области автомобили подешевели на 4,5%, до 2 млн рублей.
  • В Рязанской области — на 4%, до 1 млн рублей.
  • В Приморском крае — на 3,5%, до 2,4 млн рублей.
  • В Вологодской области — на 3%, до 1,27 млн рублей.
  • В Смоленской области — на 3%, до 1,18 млн рублей.

Некоторые модели показали заметное снижение цен.

  1. Exeed LX стал дешевле на 4% — теперь его можно найти за 1,8 млн рублей.
  2. RAM 1500 потерял 3,5%, опустившись до 10,2 млн.

Среди бюджетных моделей — Lada 2113 (-3%, 228 тыс.), Chevrolet Aveo T250 (-3%, 485 тыс.) и Great Wall Hover 3 (-3%, 711 тыс.).

Немаловажным фактором падения цен стало сокращение автокредитов. В мае 2025 года было выдано 90,9 тыс. займов на покупку автомобилей, что на 44,5% меньше по сравнению с маем 2024 года. При этом кредиты на машины с пробегом рухнули сразу на 65,5% — до 33,3 тыс.

Таким образом, российский рынок подержанных авто переживает явную коррекцию — и покупателям это может сыграть на руку. Однако низкий спрос и ограничения в кредитовании могут затормозить восстановление отрасли.

Уточнения

EXEED LX — премиальный компактный кроссовер бренда EXEED, выпускающийся с 2019 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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