Где авто подешевели сильнее всего: региональная карта падения цен

Рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует заметное снижение цен. В мае 2025 года средняя стоимость некитайской иномарки упала до 2,3 млн рублей. Причина — рост объёма предложений на фоне снижения спроса, в том числе из-за сжатия рынка автокредитования.
Американские автомобили подешевели в среднем на 1,5%, достигнув уровня 1,32 млн рублей. Европейские, японские и корейские марки упали сильнее — на 6%, до 2,35 млн рублей.
Как полагают эксперты «Авто.ру Оценка», пишут "Известия", даже отечественные и китайские автомобили показали минус: -3% (703 тыс. и 2,17 млн рублей соответственно).
В разрезе регионов тенденция выглядит так:
Некоторые модели показали заметное снижение цен.
Среди бюджетных моделей — Lada 2113 (-3%, 228 тыс.), Chevrolet Aveo T250 (-3%, 485 тыс.) и Great Wall Hover 3 (-3%, 711 тыс.).
Немаловажным фактором падения цен стало сокращение автокредитов. В мае 2025 года было выдано 90,9 тыс. займов на покупку автомобилей, что на 44,5% меньше по сравнению с маем 2024 года. При этом кредиты на машины с пробегом рухнули сразу на 65,5% — до 33,3 тыс.
Таким образом, российский рынок подержанных авто переживает явную коррекцию — и покупателям это может сыграть на руку. Однако низкий спрос и ограничения в кредитовании могут затормозить восстановление отрасли.
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