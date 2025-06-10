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Toyota Prius. Все плюсы и минусы подержанного японского авто

3:28
Авто

Покупка подержанного Toyota Prius — популярный выбор среди тех, кто ищет надёжный, экономичный и экологичный автомобиль.

2014 Toyota Prius
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2014 Toyota Prius

Однако, как и у любой техники, у него есть свои плюсы и минусы, особенно в случае с б/у (подержанным) автомобилем. Вот объективный обзор плюсов и минусов подержанного Toyota Prius — автомобиля, ставшего символом гибридных технологий.

Плюсы Toyota Prius с пробегом

1. Надёжность

Prius — типичный японец: двигатель, трансмиссия и силовая установка при грамотном обслуживании могут служить 300-400 тыс. км без серьёзных вложений.

2. Экономичность

Расход топлива в городе — около 4-5 л/100 км, особенно у моделей с системой рекуперации. Даже старые экземпляры остаются экономичными.

3. Простая и понятная конструкция

Несмотря на японскую природу, Prius не напичкан сложной электроникой (по современным меркам), и его обслуживание вполне по силам даже небольшим СТО.

4. Устойчивость к перегреву

Система охлаждения электромотора продумана хорошо. В отличие от некоторых современных авто, перегрев — редкость.

5. Батарея не так страшна

Гибридная батарея у гибридных вариантов (обычно никель-металлгидридная) служит 8-10 лет и больше. Даже если "умрёт", замена или восстановление стоит разумных денег.

6. Тихая и плавная езда

Prius создан для города: стартует на электромоторе, едет почти бесшумно, а вариатор делает вождение максимально "мягким".

7. Просторный салон и багажник

Особенно у кузовов типа лифтбек или универсал. Места хватит и для семьи, и для дальних поездок.

Минусы подержанного Prius

1. Подвеска — жёсткая и "японская"

Для наших дорог — не подарок. На вторичке часто уже требует ремонта (стойки, сайлентблоки, стабилизаторы). Впрочем, детали недорогие.

2. Акустическая изоляция слабая

Шум от шин и дороги — ощутим. Особенно у моделей до 2015 года. Решается установкой дополнительной шумоизоляции.

3. Не для динамичных водителей

Prius — не про драйв. Разгон до 100 км/ч — в среднем 10-12 секунд. Вариатор растягивает обороты и создаёт ощущение "визжащего" мотора.

4. Слабый обогрев зимой

На холоде бензиновый мотор включается редко, чтобы экономить, и в салоне может быть прохладно, особенно в первые 10 минут.

5. Электрика — требовательна к вмешательству

Левый ремонт или некачественные СТО могут "угробить" электронику. Лучше обслуживать у специалистов, знающих гибриды.

6. Рынок насыщен "американцами"

Многие Prius на вторичке — из США после ДТП. Важно проверять историю и качество восстановительного ремонта.

Toyota Prius с пробегом — хороший выбор для тех, кто ищет надёжную, экономичную и недорогую в обслуживании машину. Главное — не гнаться за самой дешёвой, а выбрать ухоженный экземпляр с понятной историей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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