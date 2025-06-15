Механика в 2025 году звучит дико, но не для всех: как Chery меняет стратегию продаж

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Казалось бы, эпоха "ручек" подходит к концу: коробки-автоматы побеждают по удобству, спросу и даже маркетингу. Но Chery идёт вопреки тренду — и выпускает Tiggo 4 с механической коробкой передач. Почему? Ответ кроется не только в экономике, но и в географии.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

Анонс есть — машин нет

Официальный релиз утверждает: новый Tiggo 4 с МКПП уже доступен у дилеров. Но на деле — найти такую машину сложно. Как сообщили в "Чери Центр Пулково", это пока скорее рекламная подача, чем реальный товар. Когда приедут первые "механики" — пока неизвестно.

Остатки с ручной коробкой действительно есть, но это прежняя версия — Tiggo 4 Pro с 5-ступенчатой МКПП и 113-сильным мотором 1.5. Цена — от 1,95 млн рублей, а с акциями — 1,73 млн.

Механика — не для столицы

По статистике, в Москве Tiggo 4 с МКПП занимает всего 10% продаж. А значит, спрос на "ручку" минимален. Но в регионах ситуация другая. Чем дальше от крупных городов — тем выше интерес к простой трансмиссии. Об этом говорят и дилеры, и независимые эксперты.

Зачем всё это Chery

— "Массовый сегмент любит простые комплектации", — отмечает эксперт Александр Ковалёв.

Он считает, что атмосферный двигатель + механика — это привлекательная формула для тех, кто ценит надёжность, ремонтопригодность и доступную цену.

Конкуренция — внутренняя

Сначала казалось, что новая "ручная" версия создаст внутреннюю конкуренцию с Tiggo 4 Pro. Но Chery предусмотрела это: из линейки Pro убрали старшие комплектации, освободив место для новой модели. Теперь Tiggo 4 с механикой — доступная альтернатива в свежем кузове, но без пересечений с более дорогими версиями.

Будет ли механика на старших Tiggo

Нет. Дилеры говорят прямо: устанавливать МКПП на Tiggo 7 или Tiggo 8 никто не планирует. Это экономически нецелесообразно и технически сложно. Значит, механика останется уделом начальных версий для регионального рынка — и это вполне логично.

Уточнения

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.



