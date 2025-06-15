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Не горит лампочка — ещё не значит, что всё в порядке: как масло в дефиците убивает двигатель

2:16
Авто

Щуп показывает минимум, а лампочка на панели не горит — вроде бы всё в норме. Но на самом деле ваш мотор уже работает на грани. Низкий уровень масла в двигателе — это не просто технический факт, а скрытая угроза, которая может привести к серьезным последствиям. Разбираемся, в чём опасность и как избежать лишнего ремонта.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

"Минимум" — это не катастрофа. Но почти

Да, если уровень на нижней отметке — двигатель ещё не испытывает масляного голодания. Смазка поступает, мотор работает, система не сигналит о проблеме. Но… это уже край, за которым начинаются нагрузки, перегрев и ускоренное старение масла.

Масло перегревается и не справляется

Когда объём смазки ниже нормы, оно циркулирует чаще, охлаждается хуже и работает буквально на износ. А ведь масло — это не просто смазка. Оно отводит тепло и защищает двигатель от перегрева. Чем меньше масла — тем труднее ему выполнять свою задачу.

Присадки выгорают быстрее

Моторное масло содержит специальные присадки, которые защищают детали от износа, растворяют отложения и нейтрализуют вредные вещества. При низком уровне масла эти присадки расходуются быстрее, ведь на них приходится больше нагрузки. Результат — масло стареет, теряет свойства, а двигатель начинает изнашиваться.

Когда проблемы станут заметны — уже будет поздно

Масло на минимуме может прослужить ещё 1000 км, а может деградировать за пару дней.

Всё зависит от:

  • состояния двигателя

  • манеры езды

  • температуры за окном

  • пробок, нагрузки и топлива

Именно поэтому нельзя надеяться на авось — каждый двигатель реагирует по-своему, и визуально вы ничего не заметите, пока мотор не начнёт стучать.

Золотая середина — лучший выбор

Эксперты советуют держать уровень масла ближе к середине между метками, а не на нижнем пределе. Так масло дольше сохраняет свойства, лучше охлаждает мотор и надёжно работает в любых условиях. Простая привычка доливать 200-300 мл — это дешевая профилактика капитального ремонта.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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