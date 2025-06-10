Икарусы навсегда: венгерская легенда на советских дорогах

Если где-то вдали слышался утробный рев дизеля и в клубах выхлопа показывался жёлто-красный гигант — это он. "Икарус".
Не просто автобус, а целая эпоха на колёсах. Увидел — считай, повезло.
Из Будапешта с любовью
Венгерский автобус с труднопроизносимым именем быстро стал любимцем в СССР. Уютный, просторный и с загадочным импортным ароматом салона — прямо как иномарка, только для всех.
280-я серия комфорта
Классика — гармошка. Сиденья жёсткие, но гордые. Панорамные окна, занавесочки, а в зимнюю пору — пар на стёклах и потёки эпических масштабов. Для детей — как космический корабль.
Гул, грохот и уважение
Водитель "Икаруса" — почти как капитан. И сидел он на возвышении, как положено. Любая поездка превращалась в медитацию под дизельный аккомпанемент. Особенно на "гармошке", где поворот — это целое событие.
Ремонт как искусство
Запчастей не хватало, но любили — чинили, перекрашивали, восстанавливали. Иногда половина "Икаруса" была уже от других машин, но он всё равно ехал. Потому что легенда не ломается — она подруливает.
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