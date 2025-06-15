Кажется, нашли лазейку: что скрывается за низкими ценами на Lada в Минске

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские водители не на шутку удивились: автомобили Lada в Беларуси стоят дешевле, хотя и производятся у нас. Разница доходит до 15%, и многие заподозрили что-то неладное. Но, как выяснилось, всё куда прозаичнее — и АвтоВАЗ наконец-то дал прямой ответ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Цены — не их забота

На вопрос подписчика в Telegram-канале "Поладим с Lada" представители АвтоВАЗа объяснили: прайс на белорусском рынке формирует не завод, а местные партнёры. Они и решают, по какой цене продавать авто, исходя из собственных налогов, пошлин, сборов и уровня господдержки.

Разные страны — разные правила

В Беларуси действует иное налогообложение, другие ставки по НДС и таможне, и всё это даёт возможность снижать цену. Кроме того, там по-другому работают банки, государственные программы и субсидии. Продавцы могут позволить себе гибкость: акции, скидки, бонусы. В России же свои особенности и ограничения — и всё это отражается на итоговом ценнике.

АвтоВАЗ разводит руками

Производитель подчёркивает: "Мы просто даём машины. А дальше — местный рынок, местные правила".

Компания не контролирует цены в Минске или Бресте и не вмешивается в расчёты дилеров. Покупка автомобиля в Беларуси — не хитрый способ обойти систему, а обычная практика в условиях разных экономик.

Кто понял — уже поехал смотреть авто в Минск

Разница в цене многих удивила, но теперь, когда всё официально разъяснено, стало ясно: это не заговор и не дискриминация. Это рынок. И да, кто-то уже пакует чемоданы и узнаёт, как оформить покупку за границей.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.

