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Авто теперь умнее водителя: как бортовой компьютер сам решает, когда менять масло

2:09
Авто

Забываем про строгие цифры в сервисной книжке — теперь не пробег и не календарь решают, когда пора менять масло. Всё чаще современные автомобили самостоятельно определяют оптимальный срок замены, опираясь на реальные условия, в которых вы ездите. Как это работает — рассказываем понятным языком.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Алгоритм вместо километража

Александр Сосновский, глава техмаркетинга компании Takayama, объясняет: теперь в машине есть целый аналитический центр.

Бортовой компьютер следит за множеством параметров:

  • температурой двигателя,

  • степенью деградации масла,

  • количеством моточасов,

  • числом запусков мотора,

  • достижением рабочей температуры и прочими метриками.

Если вы катаетесь на короткие расстояния, стоите в пробках или живёте в регионе с резким климатом — автомобиль "понимает", что масло изнашивается быстрее, и заранее напомнит о замене.

Наглядный пример — система CBS от BMW

Система Condition Based Service отслеживает сотни параметров и может запросить замену масла уже на 8-10 тысячах км, хотя по паспорту интервал — 15 000. Она не привязана к одометру — только к вашему реальному стилю вождения.

Масло тоже подстраивается

Гибкий сервис изменил не только подход к обслуживанию, но и сами масла. Например, у Volkswagen два стандарта:

  • LongLife (504/507) — для умных систем, интервалы больше, масло сложнее и дороже;

  • Стандартное (502/505) — для фиксированного обслуживания, проще и дешевле.

Иными словами, если у вас умная система обслуживания, заливать туда "обычное" масло — всё равно что лить воду в спорткар. Не сработает.

Машина знает лучше

Никаких споров "моточасы или километры": бортовой компьютер уже всё решил за вас. Главное — не игнорировать его подсказки и использовать масла, которые действительно соответствуют выбранному режиму. Тогда и мотор скажет спасибо.

Уточнения

Бортовой компьютер (бортовая ЭВМ, Board Computer) — компьютер, находящийся на борту какого-либо транспортного средства — судна, автомобиля или иного автономного оборудования и управляющий его работой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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