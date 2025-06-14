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От России до штата Невада: зачем пытались продавать Оку американцам

1:41
Авто

Снимки с американской авторазборки в Колорадо вызвали недоумение: среди огромных пикапов и старых "японок" — несколько крошечных "Ок". Да-да, тех самых, российских малолитражек. Кто их туда завёз, зачем — и почему всё закончилось именно так?

ока
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ока

Авантюра из Невады

В начале 2000-х компания Mirox из Невады решила рискнуть: вывезти в США российские хэтчбеки "Ока" и продать их как дешёвое решение для коротких поездок. Машины действительно стоили копейки, особенно на фоне местных цен. Но ставка на экономию не сработала — производство "Оки" в России вскоре свернули, а американцы не проявили интереса к необычной новинке.

Переход в электричество не спас

Mirox не сдалась сразу: был даже план превратить "Оку" в электромобиль. Но и эта идея осталась на бумаге. Видимо, ни мощности, ни привлекательности модели не хватило, чтобы привлечь покупателей — даже с электроприводом.

Даже автоспорт не помог

В 2004 году при поддержке компании SynLube из Лас-Вегаса несколько "Ок" засветились в гонках SCCA — они реально участвовали в заездах! Но несмотря на медийность и спортивный азарт, в автосалонах США "Ока" так и осталась загадкой из другой реальности.

Чем всё закончилось

Сегодня эти автомобили пылятся на свалке — как памятник одной из самых странных попыток "покорения Америки" российским автопромом. Эксперимент не удался, но выглядит он чертовски интересно — и точно войдёт в анналы автомобильного фольклора.

Уточнения

"Ока" — советский а затем российский легковой автомобиль I группы особо малого класса. «Ока» была разработана на Волжском автомобильном заводе и выпускалась на нём, а также на ЗМА и СеАЗе с 1987 по 2008 год. Всего было выпущено около 700 тысяч автомобилей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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