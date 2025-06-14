Обычная свеча зажигания за 500 или иридиевая за 5000: в чём разница, кроме цены

Выбирая свечи для машины, легко запутаться: на полке — и стандартные медно-никелевые, и продвинутые иридиевые. Одни стоят копейки, другие — как половина ТО. Чем они отличаются? Какие прослужат дольше? И главное — есть ли смысл переплачивать?
Обычные свечи изготавливаются с медным или никелевым центральным электродом. У иридиевых — сердечник из иридия, металла, который в 8 раз крепче платины и выдерживает экстремальные температуры.
Более тонкий электрод
Более точную и стабильную искру
Меньший износ
Увеличенный срок службы
Срок службы: разница в разы
— Обычные свечи служат в среднем 30-50 тысяч км.
— Иридиевые без проблем проходят 80-120 тысяч км, иногда и больше.
Если вы часто ездите и не хотите лезть под капот каждые полгода — иридий окупится временем. Но есть нюанс: замена одной иридиевой свечи может стоить, как комплект обычных.
Дешёвые и доступные
Отличный выбор для старых авто
— Частая замена
— Могут хуже работать в холод или при высоких нагрузках
Долговечность
Улучшенный запуск и стабильность
Экономия топлива (при исправной системе зажигания)
— Высокая цена
— Уязвимы к неправильной установке и дешёвому топливу
У вас бюджетный автомобиль, вы ездите немного и готовы менять свечи сами? Берите обычные.
Хотите забыть о свечах на годы, часто катаетесь на трассах, цените экономию топлива и уверенный запуск в любой сезон? Иридий — ваш выбор.
И да, главное: не путайте "долго служит" с "никогда не ломается". Даже самая дорогая свеча не спасёт, если система зажигания неисправна или бензин — "левый".
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси в них производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.
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