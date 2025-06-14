Обычная свеча зажигания за 500 или иридиевая за 5000: в чём разница, кроме цены

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Выбирая свечи для машины, легко запутаться: на полке — и стандартные медно-никелевые, и продвинутые иридиевые. Одни стоят копейки, другие — как половина ТО. Чем они отличаются? Какие прослужат дольше? И главное — есть ли смысл переплачивать?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain свечи зажигания

Главное отличие - в материале

Обычные свечи изготавливаются с медным или никелевым центральным электродом. У иридиевых — сердечник из иридия, металла, который в 8 раз крепче платины и выдерживает экстремальные температуры.

Что это даёт

Более тонкий электрод

Более точную и стабильную искру

Меньший износ

Увеличенный срок службы

Срок службы: разница в разы

— Обычные свечи служат в среднем 30-50 тысяч км.

— Иридиевые без проблем проходят 80-120 тысяч км, иногда и больше.

Если вы часто ездите и не хотите лезть под капот каждые полгода — иридий окупится временем. Но есть нюанс: замена одной иридиевой свечи может стоить, как комплект обычных.

Плюсы и минусы каждого типа

Обычные свечи:

Дешёвые и доступные

Отличный выбор для старых авто

— Частая замена

— Могут хуже работать в холод или при высоких нагрузках

Иридиевые свечи:

Долговечность

Улучшенный запуск и стабильность

Экономия топлива (при исправной системе зажигания)

— Высокая цена

— Уязвимы к неправильной установке и дешёвому топливу

Итак, какие выбрать

У вас бюджетный автомобиль, вы ездите немного и готовы менять свечи сами? Берите обычные.

Хотите забыть о свечах на годы, часто катаетесь на трассах, цените экономию топлива и уверенный запуск в любой сезон? Иридий — ваш выбор.

И да, главное: не путайте "долго служит" с "никогда не ломается". Даже самая дорогая свеча не спасёт, если система зажигания неисправна или бензин — "левый".

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси в них производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.

