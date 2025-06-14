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Каждый запуск — как русская рулетка: признаки, что свечи вот-вот откажут

1:46
Авто

Плохой разгон, нестабильная работа на холостом ходу, утренние мучения с запуском двигателя — если всё это стало частью вашей повседневности, возможно, пришло время заглянуть под капот. А точнее — к свечам зажигания.

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia", рассказал, что изношенные свечи — одна из самых частых причин проблем с двигателем.

Вот основные признаки:

  • Неровная работа мотора, особенно при простое. Машину начинает потряхивать, появляется вибрация.

  • Снижение мощности при разгоне — автомобиль теряет прежнюю динамику, как будто стал "вялым".

  • Необъяснимый рост расхода топлива — даже на привычном маршруте приходится заправляться чаще.

Проблемы с запуском — тревожный сигнал

Особенно важно обратить внимание на поведение машины в морозы. Стартер крутит бодро, но мотор не схватывает с первого раза? Это повод проверить свечи. Их работоспособность напрямую влияет на запуск.

Визуальный осмотр — многое скажет без слов

Если снять свечу, можно увидеть массу полезного:

  • чёрный нагар — топливо сгорает неправильно,

  • следы масла — возможны проблемы с уплотнителями,

  • повреждённые электроды — всё, свечу в утиль.

Когда менять? Не дожидайтесь беды

Производители советуют менять свечи каждые 30-50 тысяч км. Но в реальности срок зависит от множества факторов: топлива, стиля вождения, состояния мотора. Лучше не затягивать и проверять свечи при каждом ТО — это дёшево, быстро и может спасти от дорогого ремонта.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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