Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки
Не поздно: способы сохранить густоту волос, если тревожные звоночки уже есть
Пол-литра под каждый куст — и клубника начинает плодоносить как сумасшедшая
Пока все варят варенье, вы экономите: когда покупать клубнику выгоднее всего
Хаски похож на волка, но только снаружи: в чём ключевые отличия
Гены реагируют на шаги: неожиданный поворот в борьбе с Альцгеймером
Обнимаю, твоя бывшая: сваха разгадала тайный смысл обращения Веры Сотниковой к Владимиру Кузьмину
Жесткость и наполнитель матраса: 4 правила выбора, чтобы ваш сон был сладким
Новый маршрут на Ибицу грозит обострить туристический кризис

Ливень как из ведра, а дворники не справляются: как подготовиться к грозе, чтобы не стать пешеходом

1:47
Авто

Каждое лето — как лотерея: выехал по делам, а через 10 минут оказался на дороге, где не видно ни зебры, ни горизонта. Град колотит по крыше, вода бурлит под колёсами, а порыв ветра норовит сдуть тебя с трассы. Что делать, если стихия застала в пути?

Водитель
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Опасность сверху и снизу

Евгений Ладушкин, глава LEM Solutions, предупреждает: град может не только повредить лакокрасочное покрытие, но и разбить стёкла автомобиля. Чтобы избежать последствий, машину стоит прятать под навес или на крытую парковку. А если град настиг в пути — остановитесь в безопасном месте и подождите, пока утихнет.

Аквапланирование: ловушка на асфальте

Во время сильного дождя на трассе возникают водные ловушки, в которые автомобиль буквально «вплывает». Самая частая ошибка водителя — попытка резко затормозить или повернуть руль. В этот момент сцепление с дорогой почти нулевое, и можно потерять управление.

Что делать? Сохраняйте направление, в котором машина въехала в лужу. Не дёргайте рулём, не давите на тормоз — просто удерживайте курс. Когда автомобиль выйдет из воды, он может немного «плавать», будьте к этому готовы.

Когда дует, как с горы

Сильный ветер — ещё один скрытый враг. Особенно он опасен для автомобилей с высокой парусностью: минивэнов, кроссоверов, фургонов. Порыв может буквально вытолкнуть машину из полосы.

Ладушкин советует в такую погоду сбавлять скорость и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и старых конструкций. Они могут не выдержать напора ветра и рухнуть на проезжую часть.

Уточнения

Ливень — сильный (проливной) дождь.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили
Домашние животные
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Последние материалы
Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки
Не поздно: способы сохранить густоту волос, если тревожные звоночки уже есть
Пол-литра под каждый куст — и клубника начинает плодоносить как сумасшедшая
Пока все варят варенье, вы экономите: когда покупать клубнику выгоднее всего
Хаски похож на волка, но только снаружи: в чём ключевые отличия
Гены реагируют на шаги: неожиданный поворот в борьбе с Альцгеймером
Обнимаю, твоя бывшая: сваха разгадала тайный смысл обращения Веры Сотниковой к Владимиру Кузьмину
Жесткость и наполнитель матраса: 4 правила выбора, чтобы ваш сон был сладким
Новый маршрут на Ибицу грозит обострить туристический кризис
60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.