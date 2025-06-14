Ливень как из ведра, а дворники не справляются: как подготовиться к грозе, чтобы не стать пешеходом

Каждое лето — как лотерея: выехал по делам, а через 10 минут оказался на дороге, где не видно ни зебры, ни горизонта. Град колотит по крыше, вода бурлит под колёсами, а порыв ветра норовит сдуть тебя с трассы. Что делать, если стихия застала в пути?
Евгений Ладушкин, глава LEM Solutions, предупреждает: град может не только повредить лакокрасочное покрытие, но и разбить стёкла автомобиля. Чтобы избежать последствий, машину стоит прятать под навес или на крытую парковку. А если град настиг в пути — остановитесь в безопасном месте и подождите, пока утихнет.
Во время сильного дождя на трассе возникают водные ловушки, в которые автомобиль буквально «вплывает». Самая частая ошибка водителя — попытка резко затормозить или повернуть руль. В этот момент сцепление с дорогой почти нулевое, и можно потерять управление.
Что делать? Сохраняйте направление, в котором машина въехала в лужу. Не дёргайте рулём, не давите на тормоз — просто удерживайте курс. Когда автомобиль выйдет из воды, он может немного «плавать», будьте к этому готовы.
Сильный ветер — ещё один скрытый враг. Особенно он опасен для автомобилей с высокой парусностью: минивэнов, кроссоверов, фургонов. Порыв может буквально вытолкнуть машину из полосы.
Ладушкин советует в такую погоду сбавлять скорость и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и старых конструкций. Они могут не выдержать напора ветра и рухнуть на проезжую часть.
Ливень — сильный (проливной) дождь.
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