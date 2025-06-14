Ливень как из ведра, а дворники не справляются: как подготовиться к грозе, чтобы не стать пешеходом

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждое лето — как лотерея: выехал по делам, а через 10 минут оказался на дороге, где не видно ни зебры, ни горизонта. Град колотит по крыше, вода бурлит под колёсами, а порыв ветра норовит сдуть тебя с трассы. Что делать, если стихия застала в пути?

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Опасность сверху и снизу

Евгений Ладушкин, глава LEM Solutions, предупреждает: град может не только повредить лакокрасочное покрытие, но и разбить стёкла автомобиля. Чтобы избежать последствий, машину стоит прятать под навес или на крытую парковку. А если град настиг в пути — остановитесь в безопасном месте и подождите, пока утихнет.

Аквапланирование: ловушка на асфальте

Во время сильного дождя на трассе возникают водные ловушки, в которые автомобиль буквально «вплывает». Самая частая ошибка водителя — попытка резко затормозить или повернуть руль. В этот момент сцепление с дорогой почти нулевое, и можно потерять управление.

Что делать? Сохраняйте направление, в котором машина въехала в лужу. Не дёргайте рулём, не давите на тормоз — просто удерживайте курс. Когда автомобиль выйдет из воды, он может немного «плавать», будьте к этому готовы.

Когда дует, как с горы

Сильный ветер — ещё один скрытый враг. Особенно он опасен для автомобилей с высокой парусностью: минивэнов, кроссоверов, фургонов. Порыв может буквально вытолкнуть машину из полосы.

Ладушкин советует в такую погоду сбавлять скорость и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и старых конструкций. Они могут не выдержать напора ветра и рухнуть на проезжую часть.

Уточнения

Ливень — сильный (проливной) дождь.



