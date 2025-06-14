Машина с конвейера, а запчасти с барахолки: как отличить оригинальные запчасти от фальшивок

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

На авторынке бушует путаница: все ли запчасти, помеченные как "оригинальные", действительно стоят своих денег?

Фото: Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain автомобильные запчасти

Как оказалось, даже те детали, что продаются под брендом автопроизводителя, могут разительно отличаться по качеству. Некоторые действительно сходят с того же конвейера, что и новые авто. Другие — собираются сторонними фирмами, а третьи и вовсе выпускаются на оборудовании, которое списали за износ.

Гарантия или лотерея

По словам автоэксперта Константина Лигачёва, не каждая "оригинальная" деталь — гарант качества. Всё зависит от источника. Покупка у официального дилера означает сертификацию, гарантию и, как правило, стабильное качество. А вот рынок и мелкие магазины — это уже рулетка. Часто сертификаты там никто не предъявляет, да и происхождение запчастей остаётся загадкой.

— Попробуйте попросить сертификат у продавца на рынке. Скорее всего, вам просто не смогут его показать, — предупреждает Лигачёв.

Что скрывается за логотипом

На упаковке может быть логотип известного бренда, но это не значит, что внутри — деталь высокого уровня. Некоторые запчасти производятся на устаревшем оборудовании — том самом, что списали крупные компании после десятков тысяч часов работы. Его сбывают, и в ход идут дешёвые материалы, упрощённые технологии, экономия на всём.

Так покупать или нет

Ответ зависит от того, чего вы ждёте от своей машины. Если важна надёжность, срок службы и официальная гарантия — тогда выбирайте оригинал от проверенного поставщика. А если деталь нужна "доехать до дачи", то и более доступный вариант может подойти. Главное — понимать, на что вы идёте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



