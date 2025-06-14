Машина с конвейера, а запчасти с барахолки: как отличить оригинальные запчасти от фальшивок

На авторынке бушует путаница: все ли запчасти, помеченные как "оригинальные", действительно стоят своих денег?
Как оказалось, даже те детали, что продаются под брендом автопроизводителя, могут разительно отличаться по качеству. Некоторые действительно сходят с того же конвейера, что и новые авто. Другие — собираются сторонними фирмами, а третьи и вовсе выпускаются на оборудовании, которое списали за износ.
По словам автоэксперта Константина Лигачёва, не каждая "оригинальная" деталь — гарант качества. Всё зависит от источника. Покупка у официального дилера означает сертификацию, гарантию и, как правило, стабильное качество. А вот рынок и мелкие магазины — это уже рулетка. Часто сертификаты там никто не предъявляет, да и происхождение запчастей остаётся загадкой.
— Попробуйте попросить сертификат у продавца на рынке. Скорее всего, вам просто не смогут его показать, — предупреждает Лигачёв.
На упаковке может быть логотип известного бренда, но это не значит, что внутри — деталь высокого уровня. Некоторые запчасти производятся на устаревшем оборудовании — том самом, что списали крупные компании после десятков тысяч часов работы. Его сбывают, и в ход идут дешёвые материалы, упрощённые технологии, экономия на всём.
Ответ зависит от того, чего вы ждёте от своей машины. Если важна надёжность, срок службы и официальная гарантия — тогда выбирайте оригинал от проверенного поставщика. А если деталь нужна "доехать до дачи", то и более доступный вариант может подойти. Главное — понимать, на что вы идёте.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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