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История знаменитых железнодорожных маршрутов России

2:35
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Железная дорога сыграла ключевую роль в развитии России, связав отдалённые регионы и ускорив экономический и культурный обмен.

Транссибирская магистраль на берегу Байкала близ Слюдянки. Осень. Электровоз Э5К со снегоочистителем СМ2
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Транссибирская магистраль на берегу Байкала близ Слюдянки. Осень. Электровоз Э5К со снегоочистителем СМ2

Многие железнодорожные маршруты стали настоящими легендами, о которых знают не только в России, но и за её пределами. В этой статье мы вспомним историю самых знаменитых из них.

Транссибирская магистраль

Один из самых известных железнодорожных маршрутов в мире — Транссибирская железная дорога, протяжённостью около 9 300 километров. Строительство началось в 1891 году и завершилось в начале XX века.

Этот маршрут связал Москву с Дальним Востоком — Владивостоком, открыв путь к богатствам Сибири и Тихого океана. Поездка на Транссибе стала символом приключения и путешествия, привлекающим туристов со всего мира.

Московско-Петербургский экспресс

Этот маршрут — одна из старейших и самых загруженных железнодорожных линий в России. Открытый в середине XIX века, он связал две крупнейшие столицы России, став основой для быстрого пассажирского и товарного сообщения. Сегодня здесь курсируют высокоскоростные "Сапсаны", значительно сокращающие время в пути.

Северный Кавказ и Кавказская железная дорога

Железные дороги Кавказа открыли горные регионы для развития туризма и промышленности. Построенные в конце XIX — начале XX века, они преодолевали сложнейшие горные участки, включая знаменитую Владикавказскую дорогу. Этот маршрут известен своими живописными пейзажами и сложностью инженерных решений.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

Проект советских времён, строительство БАМа началось в 1930-х, но полностью завершилось лишь в 1980-х годах. Эта ветка стала альтернативой Транссибу, проходя севернее Байкала и соединяя восточные регионы Сибири и Дальнего Востока. Сегодня БАМ — важный транспортный коридор и символ советской инженерной мощи.

Знаменитые железнодорожные маршруты России — это не только транспортные артерии, но и страницы истории, отражающие развитие страны, её культуру и амбиции. От Транссибирской магистрали до БАМа — эти пути продолжают соединять людей, регионы и эпохи, оставаясь важнейшей частью российского наследия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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