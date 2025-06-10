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Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов

1:39
Авто

2025 год обещает стать важным для рынка электромобилей — ведущие автопроизводители готовят к выпуску новые модели с улучшенными характеристиками и инновационными технологиями.

Mercedes-Benz EQE 002
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz EQE 002

Вот топ-5 электрокаров, которые уже вызывают большой интерес у автолюбителей по всему миру.

1. Tesla Model 2

Бюджетный компактный электромобиль от Tesla, который обещает сделать электромобили ещё доступнее для массового рынка без потери качества и технологий.

2. Volkswagen ID.5 GTX

Спортивный электрокроссовер с увеличенной мощностью и запасом хода, сочетающий динамику и комфорт в стиле Volkswagen.

3. Hyundai Ioniq 6

Современный седан с аэродинамичным дизайном и новейшими технологиями зарядки и безопасности, призванный конкурировать с топовыми моделями на рынке.

4. Ford F-150 Lightning

Электрическая версия популярного пикапа Ford, который сочетает мощность, практичность и экологичность, востребованную в США и других странах.

5. Mercedes-Benz EQE

Премиальный электроседан с высокотехнологичным интерьером, автономными функциями и роскошным дизайном — ответ Mercedes на растущий спрос на электрокары класса люкс.

Новый год подарит автолюбителям много интересных электромобилей, которые не только экологичны, но и предлагают высокую производительность и комфорт. Это знак перемен и будущего автомобильной индустрии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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